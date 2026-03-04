Izquierda Unida denuncia posibles irregularidades en la privatización de la limpieza de los colegios públicos de Sevilla

Ismael Sánchez (IU) participa en el encierro sindical contra la privatización de la limpieza de los colegios públicos

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, que participa en el encierro sindical contra la privatización de la limpieza de los colegios públicos, advierte de posibles irregularidades en el acuerdo aprobado hoy por la Junta de Gobierno y exige toda la documentación del expediente.

Ismael Sánchez ha mostrado este miércoles su respaldo al encierro iniciado por las secciones sindicales del Ayuntamiento en defensa del servicio público de limpieza de los colegios públicos, una protesta en la que el propio concejal participa para denunciar la decisión del gobierno municipal de externalizar este servicio.

Sánchez ha lamentado que el gobierno local haya aprobado en Junta de Gobierno extraordinaria y urgente el gasto y los pliegos para el contrato del servicio de limpieza de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria dependientes del Ayuntamiento, una decisión que supone avanzar hacia la privatización de un servicio que hasta ahora se prestaba desde lo público.

Desde Izquierda Unida consideran especialmente grave que esta decisión se haya adoptado por la vía de urgencia, sin transparencia ni debate previo, y por ello han solicitado formalmente a Alcaldía que, con la misma rapidez con la que se ha convocado esta Junta de Gobierno extraordinaria, se remita a los grupos de la oposición el acuerdo completo y toda la documentación que lo acompaña.

Según ha explicado Sánchez, “existen serias dudas sobre cómo se ha tramitado este expediente”. En este sentido, IU teme que se haya podido incurrir en alguna irregularidad administrativa, que el expediente pueda contar con informes contrarios de la Intervención municipal o incluso que esta decisión supere el techo de gasto, lo que obligaría a revisar el acuerdo adoptado.

El portavoz municipal de IU ha señalado que “la privatización de la limpieza de los colegios públicos no solo supone un ataque al empleo público y a las condiciones laborales de las plantillas, sino también un paso más en el desmantelamiento de los servicios públicos municipales”.

A pesar de ello, Sánchez ha defendido que “aún estamos a tiempo de revertir esta situación”. En este sentido, ha reiterado la total disposición del grupo municipal de Izquierda Unida a dialogar y trabajar para que el servicio de limpieza de los colegios siga prestándose desde lo público, garantizando estabilidad laboral, calidad del servicio y control público.

Finalmente, el concejal ha querido reconocer la iniciativa de las secciones sindicales del Ayuntamiento que han iniciado un encierro en defensa del servicio público, una movilización que, según ha señalado, “expresa el compromiso de los trabajadores y trabajadoras municipales con los servicios públicos de la ciudad”.

“Desde Izquierda Unida vamos a estar al lado de quienes defienden lo público. Por eso participamos en este encierro y vamos a seguir trabajando para impedir que se privatice un servicio esencial para nuestros colegios”, ha concluido Sánchez.