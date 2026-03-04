Los sindicatos avisan de las pegas de Hacienda a la privatización de la limpieza de los colegios públicos de Sevilla

El alcalde José Luis Sanz ha aprobado este miércoles en junta de gobierno urgente los pliegos para licitar el contrato de la privatización de la limpieza de los 108 colegios públicos de Infantil y Primaria, un contrato que quiere poner en marcha en septiembre con una duración de dos años. También ha aprobado el gasto de este contrato para este año, que son 4,7 millones de septiembre a diciembre, pero no tiene fondos para 2027 y 2028.

Una decena de representantes de cuatro de los cinco sindicatos del Ayuntamiento de Sevilla (CCOO, UGT, CSIF y USO) se han encerrado en las dependencias del grupo municipal de Izquierda Unida con el respaldo del portavoz de IU Ismael Sánchez. Fuera de la Casa Grande se han concentrado una parte de los 300 peones afectados por esta privatización ante la imposibilidad de entrar al Ayuntamiento. Varias decenas de Policías Locales impidieron que entraran más personas al lugar del encierro.

El problema de este contrato que se va a licitar es que el área de Hacienda ha avisado a alcalde de que para 2027 y 2028 "las anualidades exceden los créditos consignados en el presupuesto de 2026 en 7,8 y 3,6 millones de euros respectivamente" y que "el contrato quedará en suspenso por falta de crédito" si se da una situación de presupuesto municipal prorrogado para 2027 o no es posible obtener la financiación requerida para atender el gasto propuesto. Bajo estas líneas reproducimos el documento de Hacienda.

/ Ayuntamiento de Sevilla

Jorge Menacho, presidente del comité de empresa y secretario general de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla, ha mostrado su malestar por la reacción del gobierno al aprobar de urgencia los pliegos. "Hemos llegado a las 8:30 de este martes, pero se han reunido antes para que no estuviéramos nosotros en la junta de gobierno. Y han salido con un poquito de sorna. Entonces hemos decidido sobre la marcha de quedarnos aquí encerrados porque está en juego el empleo de muchas familias y la salubridad de los niños y niñas. Esto tiene que ser negociado y consensuado con las secciones sindicales. Teníamos un acuerdo previo ya que sus direcciones generales nos habían dicho que sí a ese acuerdo, pero es el alcalde el que ha tomado la decisión de privatizar".

"El alcalde está mermando los servicios, que está dejando sin cubrir las plazas necesarias para poder prestar los servicios y la única solución que pone encima la mesa es la privatización y nosotros entendemos que hay más soluciones, porque hay plantilla presupuestada, hay dinero para poder afrontar esa plantilla. Se quiere gastar 25 millones y ahora lo único que tiene asegurado son 4 millones y pico que tiene en el presupuesto. No tiene asegurado el gasto en el presupuesto de 2027 y 2028", destaca.

Ese aviso está en un documento del área de Hacienda donde dice que si no hay un presupuesto nuevo se podría paralizar el contrato, porque no hay fondos para poder gestionarlo.

Los sindicatos se quejan de que las obras de mantenimiento de los colegios públicos (reparaciones) ya se ha priavatizado y no funciona. Las AMPA han pedido por escrito que se cubran las vacantes y se preste el servicio público, que es lo que funciona.

Seguirá ampliación