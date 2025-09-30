Japonesa y Jónica, las dos yeguas sevillanas del Vaticano

El Vaticano ha adquirido dos yeguas de pura raza española para su nuevo proyecto ecológico y social. Los dos animales, llamados Japonesa y Jónica, proceden de la prestigiosa Yeguada José Luis de la Escalera, ubicada en Fuentes de Andalucía. Las yeguas se integrarán en el Borgo Laudato Sí, un proyecto inaugurado por el papa León XIV el pasado 5 de septiembre en las villas pontificias de Castel Gandolfo.

Según ha informado este artes la Archidiócesis, el borgo es un espacio de 55 hectáreas situado entre el lago Albano y el mar, ideado por el papa Francisco y retomado por su sucesor tras su fallecimiento. Su objetivo es servir como modelo de ecología integral y economía circular. El proyecto está dedicado a la formación, la sostenibilidad y la inclusión social, basándose en los principios de la encíclica que le da nombre. Las instalaciones incluyen 35 hectáreas de jardines monumentales con restos de villas romanas, centros de formación para niños, jóvenes y migrantes, y la granja pontificia. Se estima que recibirá unos 250.000 visitantes al año.

Uno de los animales. / M. G.

La contribución sevillana es motivo de "orgullo para toda la familia" de la yeguada, según sus propietarios. José Luis de la Escalera y su hijo tuvieron la oportunidad de saludar personalmente al papa León XIV en la audiencia general del 3 de septiembre en la Plaza de San Pedro. Durante el encuentro, el Papa mostró un gran interés por el cuidado de los caballos y compartió sus propias experiencias, además de adelantar su intención de abrir otros "borgos" similares con fines educativos en otros lugares.

La participación española en el proyecto no se limita a las yeguas sevillanas. La Yeguada Tres Cotos, de Escalona (Toledo), también ha enviado un caballo llamado Saleroso a la finca de Castel Gandolfo.

Una de las yeguas en el Vaticano. / M. G.

La Yeguada de la Escalera, con trescientos años de antigüedad, es una de las más antiguas y prestigiosas de España. Ubicada en la finca Pozo Santo, sus equinos son muy valorados por su nobleza y han recibido numerosos premios nacionales e internacionales. A lo largo de su historia, ha vendido caballos a clientes tan destacados como la Escuela de Viena, la República de Portugal o la antigua Corona de Nepal.