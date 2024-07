Javier Fernández: "En el caso ERE se construyó una gran mentira que el Constitucional está desmantelando"

El presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general de los socialistas sevillanos, Javier Fernández, ha mostrado su satisfacción por las sentencias del Tribunal Constitucional que han estimado los recursos de amparo de los ex altos cargos condenados en su día por el caso de los ERE, sentencias que ha anulado al considerar que se han vulnerado los principios de legalidad penal y de presunción de inocencia, un vuelco al caso que, no obstante, ve con un sabor agridulce. "Estamos satisfechos porque, al final, todo lo que hemos ido contando y todo lo que hemos ido defendiendo a lo largo de estos años de que la cúpula del Gobierno de la Junta de Andalucía no se había enriquecido, de que no había ningún plan, de que no había ninguna estrategia predefinida para construir un auténtico caso, se está desmontando".

El secretario general del PSOE de Sevilla también está satisfecho porque "se está restituyendo el honor de mucha gente. Es verdad que los años de cárcel, las condenas, el daño mental y el daño psicológico, yo creo que eso no lo va a borrar nunca nadie, pero estoy muy contento porque pensamos que verdaderamente se está haciendo Justicia porque no hubo caso como tal; porque una ley no podía ser ilegal y unos Presupuestos no podían ser condenados en sí mismos y menos a la gente que forma parte de esa Consejería de Economía y sobre todo a los presidentes de la Junta".

Pero esa satisfacción por las sentencias de la corte de garantías también deja a Javier Fernández una sensación contraria. "La parte agria es la actitud del Partido Popular, que ha sido una parte muy importante en cuanto a la construcción de este caso, de este hipotético caso de corrupción que se planteaba. La respuesta del PP desde mi punto de vista está siendo absolutamente desmesurada, poniendo en duda verdaderamente el Estado de Derecho, la separación de poderes y demostrando con absoluta nitidez que tiene un doble rasero y una doble medida: Cuando la Justicia te dice o sentencia lo que te parece bien, lo que te gusta, la respetas y la respaldas; y cuando el Tribunal Constitucional pues hace una enmienda a la totalidad, que es lo que ha hecho sobre el caso ERE, el Partido Popular está mostrando una actitud de poco respeto a la Justicia".

"El PP ha sido colaborador de un daño gratuito a Andalucía con los ERE"

Javier Fernández ha insistido en su satisfacción por las decisiones de que está tomando el tribunal de garantías, porque "se está aplicando Justicia tarde, pero se está aplicando y se están poniendo las cosas en su sitio, no solamente para la cúpula del partido, para la cúpula del gobierno, sino sobre todo también para la autoestima de Andalucía. Tenga en cuenta que se le ha hecho mucho daño gratuito Andalucía y el Partido Popular ha sido un colaborador necesario de ese daño que se le ha hecho a Andalucía también con todo este caso".

Preguntado por el hecho de que, todavía hoy, se siga hablando de un fraude total de 680 millones de euros, que se corresponden con las ayudas a las prejubilaciones de más de 6.000 trabajadores, muchos de los cuales continúan en la actualidad percibiéndolas, el secretario general de los socialistas sevillanos ha señalado que ésta es la "parte curiosa del tema que el PP nunca dice, porque en los proyectos de presupuesto que el presidente Moreno Bonilla ha llevado en estos cinco años que ha sido presidente de la Junta, todos los proyectos de presupuesto que han ido al Parlamento, contemplaban las ayudas sociolaborales a aquellos trabajadores que estaban en empresas en situación de crisis, con lo cual al final, de alguna manera, se ha continuado con este tema".

"Si el Gobierno de la Junta quiere recuperar los 680 millones que vaya pidiendo el reintegro a los 7.000 trabajadores"

"Yo creo que se construyó una gran mentira. Una gran mentira en una parte muy importante del asunto de este caso que, evidentemente, se está desmantelando, y el Partido Popular que cabalgó hacia las elecciones de 2018 y de 2022 prácticamente en el vehículo de los ERE, que era su verdadero programa electoral, creo que no está a la altura de este asunto", ha afirmado Fernández, quien no obstante reconoce que "posiblemente" el PSOE no explicó "lo suficientemente bien" lo que había ocurrido. "No hicimos la pedagogía que había que hacer porque verdaderamente se habla de 680 millones de euros y si el gobierno de la Junta de Andalucía quiere recuperar los 680 millones que vaya pidiendo a 7.000 trabajadores y trabajadoras de Andalucía el reintegro de estas cantidades con los intereses oportunos".

"De eso nunca se habla, se ha hablado de cosas concretas. Evidentemente hay que buscar las consecuencias jurídicas de algunas cuestiones, las consecuencias judiciales de algunas cuestiones en cuanto a algunas ayudas, eso está claro, pero evidentemente el 90% de estos recursos, como mínimo, está en manos de las empresas que estuvieron en crisis y de los trabajadores a través de esas ayudas que, a fin de cuentas, le han resuelto la vida a muchas miles de familias y familiares de andaluces y andaluzas que entraron en crisis en una determinada edad, porque sus empresas entraron en esa coyuntura y gracias a las políticas industriales y a las políticas de ayuda de los gobiernos andaluces, pudieron tener una solución a sus casos", ha subrayado.

"Espadas quiere volver a ser el candidato, tiene ilusión y ganas"

De otra parte, el presidente de la Diputación se ha referido también al liderazgo de Juan Espadas en el PSOE andaluz en un momento en el que suena en algunos ámbitos el nombre de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como posible candidata para unas futuras autonómicas. "Juan Espadas llegó a la secretaría general del PSOE-A como consecuencia de un proceso orgánico interno. El PSOE es el partido más democrático que hay, nadie hace las primarias como las hacemos nosotros. Fíjese la diferencia, Moreno Bonilla llegó a ser el presidente del PP-A por el dedazo de Rajoy y Juan Espadas fue candidato del Partido Socialista y secretario general porque 50.000 socialistas andaluces y andaluzas lo votaron mayoritariamente en unas elecciones primarias internas, con lo cual se demuestra que el Partido Socialista es el más democrático".

De esta forma, Juan Espadas, ha continuado Fernández, tendrá que "hacer su proceso interno cuando llegue la hora, puesto que nosotros elegimos los candidatos por primarias. Es verdad que venimos de una travesía del desierto desde el 2018, en gran parte también condicionada por lo que hemos hablado antes de la situación judicial y todo ese caso que hemos ido arrastrando y que se enraizó en la sociedad andaluza. Posiblemente estemos atravesando esa travesía, pero Juan está haciendo un trabajo importante en el ámbito de construir un gobierno de alternativa, con un trabajo muy propositivo, yo lo veo trabajando y a mí lo que me ha dicho Juan es que él quiere presentarse a esas primarias para volver a ser candidato a la Junta de Andalucía".

"Hay un proyecto para resetear Andalucía"

"Eso es lo que le puedo decir. Después, la democracia hablará y si hay más candidatos o más candidatas, pues los casi 50.000 compañeros y compañeras tendrán que decidir si la mejor persona para liderarnos es Juan o no lo es. Él quiere, él tiene ilusión y ganas, está trabajando mucho, es verdad que que hay muchas cosas que cuando uno está en alternativa luce mucho menos, esto es así, los gobiernos lucen mucho más que las alternativas, cuando se está en la oposición, pero que se está trabajando mucho y se tiene un proyecto para recomponer y para resetear Andalucía, le garantizo que sí. Después hablarán los militantes, los compañeros y compañeras, que serán los que tanto en nuestros congresos como en nuestras primarias son los que tienen la última palabra", ha concluido.