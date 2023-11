Una joven sevillana pierde 21.000 euros con la estafa del hijo en apuros

El pasado agosto, Graciela Moreno fue víctima de una estafa con la que perdió más de 21.000 euros en 24 horas. Su padre recibió el famoso SMS de la estafa del hijo en apuros. "Papá, mi teléfono está estropeado. Este es mi teléfono temporal para comunicarnos", era el texto del mensaje. La joven reside habitualmente en Londres, por lo que el contacto con sus familiares no suele ser muy frecuente, razón por la que su padre intentó socorrerla tras leer el mensaje.

Durante los días 15 y 16 de agosto, el padre de Graciela, de más de 70 años, efectuó siete transferencias bancarias, de menor a mayor cantidad económica, que superaron los 21.000 euros.

Tras recibir el mensaje, los estafadores pidieron al padre de la joven una transferencia de 2.000 euros, para seguir aumentando la cantidad monetaria en las posteriores. Moreno había transferido 30.000 euros a su cuenta bancaria para la entrada de un piso que iba a comprar en Málaga, razón por la que su padre relacionó dichas transferencias a la compra de la vivienda.

Meses después de esta estafa, la joven ha contactado con este periódico para denunciar lo ocurrido y quejarse de las presuntas negligencias que ella cree que ha cometido su banco.

Graciela Moreno y su familia se pusieron en contacto con el servicio de atención al cliente del banco, que no le ofreció ninguna ayuda. En primer lugar. el banco le comentó que "no se responsabiliza de nada ya que su sistema de seguridad no ha fallado". A su vez, la joven apunta que "el banco podría haber congelado su cuenta", y que ella como titular "no recibió ninguna notificación de su banco hasta la séptima transferencia".

La joven interpuso una denuncia ante la Policía, que en la actualidad se encuentra investigando el suceso. Para tratar de recuperar el dinero perdido, Moreno y su familia han decidido llevar el caso a los tribunales. "El proceso judicial lo tengo que pagar yo, después de todo el dinero que he perdido, y nadie me da garantía de que vaya a ser satisfactorio a mi favor", sostiene la afectada.

Esta sevillana también pide la concienciación de la población en estos casos y apunta que todos estos casos deben ser denunciados, ya que "detienen a gente y los tienen que soltar porque el juez no tiene pruebas suficientes".