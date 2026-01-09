El joven del video viral del coche en la SE-30 de Sevilla rompe su silencio: “No me acuerdo de nada, he pasado tres meses ingresado”

Tras la difusión masiva en redes sociales de un vídeo grabado en la SE-30 de Sevilla en el que se veía a un joven subido al capó de un coche en marcha, agarrándose al parabrisas y golpeando la luna delantera mientras el vehículo circulaba, el suceso generó una enorme alarma social. En las imágenes, grabadas desde el interior del turismo, se apreciaba la angustia de la conductora y su acompañante, que pedían ayuda ante una situación de extremo peligro tanto para ellas como para el resto de usuarios de la vía.

El vídeo, que finalizaba sin mostrar un desenlace claro y cuya fecha y circunstancias exactas no pudieron determinarse en un primer momento, fue objeto de investigación por parte de la Guardia Civil, al no constar denuncias ni llamadas relacionadas con los hechos.

Ahora, el joven protagonista de las imágenes, llamado Sebastián, ha aparecido públicamente. El programa Y Ahora Sonsoles logró localizarlo y este explicó su versión de los hechos, ocurridos hace dos meses según él mismo relató, visiblemente afectado por la repercusión del vídeo.

“Yo no me acuerdo de nada. Me dijeron que me escapé y amanecí en el hospital. Me he quedado asombrado e impactado con las reacciones del vídeo”, relató. Sebastián aseguró que no es consciente de lo sucedido durante aquel episodio y quiso pedir disculpas públicas: “Pido disculpas a las dos mujeres y a todos los que he hecho daño. No era yo. Me siento muy arrepentido”.

Según explicó, tras aquel incidente permaneció tres meses ingresado, tiempo durante el cual fue sometido a distintas evaluaciones médicas. “En ese momento no recuerdo absolutamente nada”, insistió, subrayando que su comportamiento estuvo motivado por un problema de salud mental.

Su pareja, Saray, intervino también en el programa para aportar más detalles y contextualizar la situación: “Es el primer brote. Nosotros no sabíamos nada hasta que nos llamaron y nos dijeron que estaba en el hospital. A partir de ahí nos dimos cuenta de que tenía un problema de salud mental”. Según explicó, tras diversas pruebas médicas, los facultativos diagnosticaron al joven esquizofrenia.

Actualmente, afirmó, se encuentra siguiendo un tratamiento médico, que incluye medicación, inyecciones y revisiones periódicas. “Desde ahí ya está mejor”, señaló, antes de reiterar las disculpas a las personas afectadas: “A todas las personas a las que él ha hecho daño, perdón, porque él no sabía lo que hacía. Cuando hemos visto el vídeo, ni él ni su familia sabíamos que había hecho eso”.