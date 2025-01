Las jóvenes heridas tras la caída del paje de Baltasar: "Nadie de la organización se ha puesto en contacto con nosotras"

La caída del paje del rey Baltasar de la cabalgata de Sevilla ha tenido consecuencias para dos jóvenes que veían pasar el cortejo de los Reyes Magos por la calle Asunción. Ellas y otra amiga más llegaron dos horas antes para colocarse en primera fila y disfrutar de las ganas de fiesta con la que esta vía recibe siempre al séquito de los Magos de Oriente. El problema llegó casi al final de la cabalgata, cuando desde la carroza de los pajes del rey Baltasar uno de ellos se precipitó al vacío, cayendo encima de Macarena y de Anny. "Estábamos tranquilamente viendo la cabalgata, tapándonos la cara para que no nos dieran los caramelos, cuando de pronto vimos que nos venía encima uno de los que iban en la carroza", cuenta Anny. Ella asegura que desde entonces, "nadie se ha puesto en contacto con nosotras. Lo único que hablamos con él fue mi amiga Macarena, que le preguntó si estaba bien. Lo único que respondió es que no y que dónde estaba su gorro, y se fue".

"Estamos en plena recuperación, pero a mi me han dicho que puedo estar entre tres y seis semanas con la rehabilitación. La doctora me dijo desde el primer momento que va a ser un proceso largo", afirmó Anny. Ella estudia y trabaja. Teme que, por las consecuencias de las lesiones, pierda el empleo y no pueda presentarse a la prueba para entrar en la carrera musical prevista el 28 de febrero. Precisamente el instrumento que toca, la viola de gamba le han permitido tener la zona de las cervicales fuertes "y las consecuencias han sido graves, pero mejor de lo que podía haber sido".

El problema es que las náuseas y los mareos no le permiten ensayar el tiempo necesario para presentarse a la prueba con garantías de éxito. Sobre todo porque, como Anny asegura, en ese instrumento es muy importante mantener la postura correcta durante bastante tiempo. La otra joven que resultó herida, Macarena, tiene aún secuelas en las caderas, lo que le impide caminar con normalidad a día de hoy porque le duele al andar.

Ambas tienen la intención de emprender acciones legales por el incidente e incluso interponer una denuncia. "A quienes primero acudimos fue a quienes van con los chalecos naranja, que nos dijeron que no podían ayudarnos, salimos de allí muy doloridas hasta dos policías que nos dijeron que llamáramos a una ambulancia. Como no venía nadie, como pudimos porque nos dolía muchísimo el golpe y ayudadas por nuestra amiga Camila, fuimos andando desde la calle Asunción hasta el hospital Virgen Macarena." Tras varias pruebas, les dijeron que tenían un esguince cervical y una contusión grave en la cadera.