Juanma Moreno ya es rey Baltasar en Sevilla

Juanma Moreno ya ejerce del rey Baltasar en la cabalgata de los reyes magos de Sevilla. La carroza del presidente de la Junta salió poco después de las 16.30 horas del edificio del Rectorado, y avanza por las calles del centro para, después, cruzar a Triana y a los Remedios. Le acompaña la consejera de Igualdad, Loles López.

Los otras dos personas que representan a los Magos de Oriente son los empresarios Iván Bohórquez Domecq y Juan Ignacio Zafra Becerras, director territorial de Caixabank.