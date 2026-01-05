REYES MAGOS
Cabalgata de Reyes Sevilla 2026: horario, recorrido y carrozas

Juanma Moreno ya es rey Baltasar en Sevilla

La consejera de Igualdad, Loles López, va en el cortejo del presidente

Fuerte chaparrón a la salida de la cabalgata

Juanma Moreno (rey Baltasar), esta tarde en Sevilla.
Juanma Moreno (rey Baltasar), esta tarde en Sevilla. / José Ángel García

05 de enero 2026 - 17:40

Juanma Moreno ya ejerce del rey Baltasar en la cabalgata de los reyes magos de Sevilla. La carroza del presidente de la Junta salió poco después de las 16.30 horas del edificio del Rectorado, y avanza por las calles del centro para, después, cruzar a Triana y a los Remedios. Le acompaña la consejera de Igualdad, Loles López.

Los otras dos personas que representan a los Magos de Oriente son los empresarios Iván Bohórquez Domecq y Juan Ignacio Zafra Becerras, director territorial de Caixabank.

