La lluvia ha irrumpido de forma inesperada en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla durante su salida en la tarde de este 5 de enero. A pesar de que las previsiones meteorológicas no advertían riesgo de precipitaciones para la jornada, pasadas las 16.40 horas comenzó a llover con fuerza sobre la capital hispalense.

La lluvia hizo su aparición cuando las primeras carrozas ya habían alcanzado la avenida de Menéndez Pelayo, mientras el rey Baltasar salía del Rectorado de la Universidad de Sevilla. El aguacero sorprendió tanto al público asistente, muchos de ellos sin paraguas, como al propio cortejo, que continuó con normalidad su recorrido.