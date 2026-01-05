Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026 en directo | Todo listo para la cita más esperada de la Navidad sevillana
La cita más esperada de la Navidad sevillana vuelve a llenar las calles este lunes 5 de enero a partir de las 16:15 horas, cuando arranque la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026. Reconocida como una de las Fiestas Mayores de la ciudad y Bien de Interés Cultural, la comitiva recorre de nuevo el centro y los barrios históricos ante miles de espectadores.
La Cabalgata del Ateneo está formada por 33 carrozas, de las cuales 15 son de nueva creación, inspiradas en juegos tradicionales y en obras emblemáticas de la literatura infantil. Este año, la organización mantiene el formato clásico del cortejo, con un itinerario circular que conecta los principales ejes urbanos de la capital.
Horario de salida y trazado general del itinerario
El desfile saldrá, como es tradicional, desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla, en la calle Palos de la Frontera, a las 16:15 horas. Desde ahí, la comitiva emprenderá un recorrido circular que bordea la Ronda Histórica y se adentra en los barrios de Triana y Los Remedios.
Según la planificación prevista, la Cabalgata pasará por una treintena de calles, plazas y avenidas antes de concluir nuevamente en Palos de la Frontera, punto en el que finaliza oficialmente el recorrido establecido para este 2026.
Recorrido completo de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
Estos son los puntos por los que discurrirá la comitiva, en el orden indicado:
- Glorieta de San Diego
- Avenida del Cid
- Plaza Don Juan de Austria
- Menéndez y Pelayo
- Recaredo
- María Auxiliadora
- Ronda de Capuchinos
- Muñoz León
- Resolana
- Feria
- Correduría
- Plaza de Europa
- Trajano
- Plaza del Duque de la Victoria
- Plaza de la Campana
- O’Donnell
- Plaza de la Magdalena
- Murillo
- San Pablo
- Reyes Católicos
A continuación, cruzará el río por el Puente de Isabel II y seguirá por:
- Plaza del Altozano
- San Jacinto
- Esperanza de Triana
- República Argentina
- Plaza de Cuba
- Asunción
- Virgen de Luján
- Glorieta de las Cigarreras
- Puente de Los Remedios
- Glorieta de los Marineros Voluntarios
- Paseo de las Delicias
- Avenida de Roma
- Final en Palos de la Frontera
Las 33 carrozas del cortejo en Sevilla 2026
La Cabalgata de Sevilla cuenta con 33 carrozas. Además de Sus Majestades y sus pajes, aparecen figuras habituales como la Estrella de la Ilusión, el Gran Visir, el Mago de la Fantasía o Palas Atenea. Este es el listado completo, con las novedades señaladas:
- La Estrella de la Ilusión: carroza renovada en 2025, con predominio de colores plata, dorado y azul, círculos y estrellas 3D, y una estrella retroiluminada. Claudia Herrero Ruiz Mateos la encarna este año y abre el cortejo.
- (Nueva) El Nacimiento: la Hermandad del Rocío de la Macarena celebra 40 años de camino con una carroza que incluye siluetas del Palacio del Rey, el Arco de la Macarena o la portada del santuario de Nuestra Señora del Rocío.
- Diosa Palas Atenea: carroza estrenada en 2024, de carácter griego y clásico. Clara García Ochoa encarna a Palas Atenea.
- (Nueva) El Principito: creación inspirada en el clásico literario.
- Dinosaurios: regresan las criaturas del Jurásico.
- (Nueva) Arlequín: homenaje al arlequín, bufón de origen italiano, comodín de la baraja e inspiración del villano de Batman.
- (Nueva) El Gran Visir: nueva carroza con influencias indias y árabes, “llena de luz y colorido”. Salvador Fernández Salas será el Gran Visir.
- Peter Pan: viaje al mundo de Nunca Jamás, con referencias como el Big Ben o el barco del Capitán Garfio.
- Mesopotamia: un paso por el Creciente Fértil antes de Sus Majestades.
- Pajes del Rey Melchor: decorada en tonos rojo y dorado, con un aire de elegancia y majestuosidad.
- (Nueva) Trono del Rey Melchor: diseño en rojos vibrantes y motivos dorados, con un halo de luz. Iván Bohórquez Domecq encarna al Rey Melchor.
- (Nueva) Insolac: conmemora el 20 aniversario de la empresa de energías renovables.
- (Nueva) Cantores de Híspalis: homenaje a 50 años de trayectoria, con guiños a la Giralda, el puente de Triana o la Torre del Oro.
- Templo Chino: con dragones y farolillos, ambientada en un universo de sabiduría y leyendas.
- (Nueva) Carlos V: reproduce el Cenador del Real Alcázar de Sevilla para conmemorar el quinto centenario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal.
- Mago de la Fantasía: estilo plateresco con referencias a Sevilla como la fachada del Ayuntamiento, la parroquia del Sagrario y el Museo Arqueológico. Manuel Ruiz Rojas lo encarnará.
- Zipi y Zape: novedad que reivindica la magia de los cómics.
- Bella Durmiente: recrea el universo de la princesa Aurora, el castillo y las hadas madrinas.
- (Nueva) Fedeme: celebra su 50 aniversario con un homenaje a empresariado del metal y la industria aeroespacial de Sevilla.
- Vikingos: barco vikingo con escudos, hachas y olas.
- Pajes del Rey Gaspar: decorada en tonos verdes y dorados.
- (Nueva) Trono del Rey Gaspar: mantiene el color verde recuperado para Gaspar, encarnado por Juan Ignacio Zafra Becerra.
- (Nueva) Super López: dedicada al superhéroe del cómic español.
- Cenicienta: doble carroza, decorada en amarillo, naranja y verde.
- (Nueva) Juego de la Oca: estreno en el que los dados irán marcando el ritmo del recorrido hasta volver a la Fábrica de Tabacos.
- La Atlántida: inspirada en la ciudad legendaria sumergida, con motivos marinos y elementos griegos.
- (Nueva) Tussam: renovación por el 50 aniversario de la empresa.
- El Cascanueces: con abetos y bolas de Navidad.
- Egipto: templos, esfinges y jeroglíficos; es la única temática que se mantiene desde los inicios de la Cabalgata en 1918.
- Indios: carroza inspirada en culturas indígenas de América.
- Lipasam: estética más verde y llamada a “cuidar todos de nuestra ciudad”.
- Pajes del Rey Baltasar: decorada en tonos azules y dorados.
- (Nueva) Trono del Rey Baltasar: marca la orden de retirada para recolectores de caramelos y el inicio del ritual de preparación y espera. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, lo encarna.
