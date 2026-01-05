Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026 en directo | Todo listo para la cita más esperada de la Navidad sevillana

La cita más esperada de la Navidad sevillana vuelve a llenar las calles este lunes 5 de enero a partir de las 16:15 horas, cuando arranque la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026. Reconocida como una de las Fiestas Mayores de la ciudad y Bien de Interés Cultural, la comitiva recorre de nuevo el centro y los barrios históricos ante miles de espectadores.

La Cabalgata del Ateneo está formada por 33 carrozas, de las cuales 15 son de nueva creación, inspiradas en juegos tradicionales y en obras emblemáticas de la literatura infantil. Este año, la organización mantiene el formato clásico del cortejo, con un itinerario circular que conecta los principales ejes urbanos de la capital.

Horario de salida y trazado general del itinerario

El desfile saldrá, como es tradicional, desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla, en la calle Palos de la Frontera, a las 16:15 horas. Desde ahí, la comitiva emprenderá un recorrido circular que bordea la Ronda Histórica y se adentra en los barrios de Triana y Los Remedios.

Según la planificación prevista, la Cabalgata pasará por una treintena de calles, plazas y avenidas antes de concluir nuevamente en Palos de la Frontera, punto en el que finaliza oficialmente el recorrido establecido para este 2026.

Recorrido completo de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026

Estos son los puntos por los que discurrirá la comitiva, en el orden indicado:

Glorieta de San Diego

Avenida del Cid

Plaza Don Juan de Austria

Menéndez y Pelayo

Recaredo

María Auxiliadora

Ronda de Capuchinos

Muñoz León

Resolana

Feria

Correduría

Plaza de Europa

Trajano

Plaza del Duque de la Victoria

Plaza de la Campana

O’Donnell

Plaza de la Magdalena

Murillo

San Pablo

Reyes Católicos

A continuación, cruzará el río por el Puente de Isabel II y seguirá por:

Plaza del Altozano

San Jacinto

Esperanza de Triana

República Argentina

Plaza de Cuba

Asunción

Virgen de Luján

Glorieta de las Cigarreras

Puente de Los Remedios

Glorieta de los Marineros Voluntarios

Paseo de las Delicias

Avenida de Roma

Final en Palos de la Frontera

Las 33 carrozas del cortejo en Sevilla 2026

La Cabalgata de Sevilla cuenta con 33 carrozas. Además de Sus Majestades y sus pajes, aparecen figuras habituales como la Estrella de la Ilusión, el Gran Visir, el Mago de la Fantasía o Palas Atenea. Este es el listado completo, con las novedades señaladas: