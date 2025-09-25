La Junta avala los conciertos de Icónica en la Plaza de España: "No se produce deterioro físico"

La Consejería de Cultura ha dado luz verde este jueves a la celebración de conciertos en la emblemática Plaza de España de Sevilla. Patricia del Pozo, titular del departamento, ha transmitido un mensaje tranquilizador: "No se produce deterioro físico ni menoscabo de los valores culturales de este espacio patrimonial" durante la realización del festival Icónica.

Estas declaraciones se han producido en el Parlamento andaluz durante la sesión de control al Gobierno, respondiendo a una pregunta formulada por la diputada Esperanza Gómez, del Grupo Por Andalucía, sobre la programación veraniega del festival en el monumento sevillano.

"Las instalaciones del festival se distribuyen en la explanada de la Plaza, alejándose de la zona edificada. Se coloca un vallado perimetral en torno a la fuente y también se delimitan el contacto con las balustradas cerámicas, impidiendo en todo momento el paso a las zonas más delicadas", ha explicado Del Pozo, detallando las medidas preventivas que se adoptan para proteger el patrimonio.

Protocolos de seguridad para el patrimonio

La consejera ha precisado que la circulación de vehículos motorizados se realiza exclusivamente por zonas "donde el pavimento no es especialmente sensible" y que toda la cartelería del evento se instala "exclusivamente" en las estructuras provisionales habilitadas para la celebración.

"Para este tipo de eventos no se hace ninguna obra, no hay cambio o modificación de uso ni en los bienes muebles o en las instalaciones o accesorios que cuentan con protección", ha subrayado Del Pozo. "Haremos las actuaciones necesarias para proteger el patrimonio; no se trata solo de pasar o no por la Comisión de Patrimonio como ocurre en la actualidad, que ya no es necesario", ha añadido respecto al marco normativo que regula este tipo de actividades culturales en espacios protegidos.

Como medida adicional de control, Del Pozo ha recordado que en este año 2025 se envió a la jefa de Servicios de Bienes Culturales y al jefe del Departamento de Conservación de la Delegación Territorial "para comprobarlo todo sobre el terreno, después de revisar toda la documentación técnica".

Críticas desde la oposición

Desde la formación Por Andalucía han mostrado su preocupación por "todo lo que se está moviendo en torno a este festival", así como por la venta anticipada de entradas para la próxima edición "mientras existe de fondo una polémica sobre cuál es el marco legal que propicia la adjudicación de la organización de este festival a una u otra empresa".

La formación política venía solicitando en días anteriores aclaraciones sobre "quién habilita para hacer los conciertos, quién autoriza", y con ello determinar "si está todo en orden o si no lo está". En este sentido, han señalado que ya se habla de la edición de 2026 "sin que nadie aclare si eso tiene soporte legal y si efectivamente ese festival se celebrará o no".