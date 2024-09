La Junta cambia la planificación de las obras de la Ciudad de la Justicia de Sevilla

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado cambios en la planificación de la construcción de los nuevos edificios de la CIudad de la Justicia de Sevilla, además de reconocer importantes retrasos en las obras. Nieto explica que las obras de los edificios que quedan para completar las instalaciones judiciales de Palmas Altas se van a ejecutar a la vez, ha explicado en una entrevista a Europa Press.

Respecto a la adecuación del edificio B, donde se van a trasladar los Juzgados de Primera Instancia, las obras se han retrasado respecto a la previsión de ponerlo en marcha este verano, en julio como muy tarde.

Sobre el cambio de planificación de las obras, Nieto asegura que "los siguientes módulos ya no se van a hacer individualmente, ya no vamos a trabajar en edificio A, edificio B, sino todos los demás se van a hacer a la vez".

Más de 200 millones de euros

El consejero ha recordado que la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que empezó a funcionar en el edificio existente de Palmas Altas a finales de 2023, supone poner en marcha "un proyecto con un coste de más de 200 millones de euros", y que se trata de "una actuación compleja".

Nieto se declara convencido de que este trabajo "va a suponer resolver todos los problemas de equipamiento judicial en Sevilla, creo que para siempre, pero, desde luego, para los próximos 80 o 90 años con total seguridad".

De este proyecto remarca el condicionante de que "había que actuar sobre un edificio ya preexistente" y reivindica "el acierto", "aunque tengo que disculparme por las molestias a los usuarios y los operadores jurídicos de los juzgados mercantiles y contencioso-administrativos que se desplazaron allí", por cuanto "ese desplazamiento y esa experiencia nos ha ayudado mucho a mejorar el proyecto y a evitar errores a futuro y vamos a ir corrigiéndolos".

Instituto de Medicina Legal

A una nueva forma de planificar el proyecto, suma Nieto el hecho de que "vamos a sacar el anteproyecto del nuevo edificio donde tiene que ir el Instituto de Medicina Legal, todos los juzgados de violencia de género, de menores, y en última instancia la jurisdicción penal".

Aclara sobre esta jurisdicción que "conforme se vayan produciendo los crecimientos que se van a producir en el Partido Judicial de Sevilla acabará ubicado en ese nuevo edificio que tenemos que desarrollar".

Los demás proyectos de Ciudad de la Justicia

Sobre los demás proyectos andaluces en marcha de Ciudad de la Justicia, el consejero de Justicia reconoce que no podrán estar en esta legislatura. "Concluida toda la obra, probablemente, no podamos concluir ninguna porque se trata de los equipamientos de mayor dimensión que se pueden hacer en materia de justicia", aclara.

En una entrevista con Europa Press, Nieto aporta el contexto de la magnitud de estas actuaciones para advertir de que "estamos hablando de equipamientos en el que la Ciudad de la Justicia más pequeña, que estaría en esas ciudades de ciento y pico mil habitantes, como son Marbella, Jerez o Algeciras, que las tres se van a iniciar en esta legislatura, son equipamientos de 12 o 13.000 metros cuadrados con un nivel de complejidad importante".

Reivindica "un plan de infraestructuras judiciales aprobado y acordado con Hacienda, que va a tener la dotación suficiente", que abarca el periodo 2023-2030, ámbito donde asegura que "el presidente ha tenido mucho que ver en que hayamos podido alcanzar un acuerdo con la Consejería de Hacienda para que en los próximos años, desde ahora hasta 2030, destinemos 1.500 millones de euros a mejorar los equipamientos de justicia". El Plan de Infraestructuras Judiciales es la hoja de ruta para los 85 partidos judiciales.

Con actuaciones en municipios de menor tamaño, de los que pone como ejemplo el de Lucena (Córdoba), que inauguraba esta semana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, esgrime que en paralelo "afrontamos el reto más importante que tiene esta Consejería,

Licitar las Ciudades de la Justicia de Jaén, Algeciras, Marbella y Jerez

El consejero señala que antes de que acabe este 2024 se quiere "licitar la Ciudad de la Justicia de Jaén".

Este proyecto de Jaén lo liga con activar la Ciudad de la Justicia de Cádiz y de Huelva para explicar que compartirán el hecho de que "se van a hacer por concesión de obra pública, que es una fórmula poco empleada en España y compleja de gestionar, pero es muy útil para poder conseguir que equipamientos de ese volumen, con recursos presupuestarios escasos, puedan llevarse a cabo".

El consejero de Justicia continúa enumerando proyectos para afirmar que "este año también vamos a licitar la primera fase de la Ciudad de la Justicia de Algeciras", al que añade que "vamos a sacar el anteproyecto de la Ciudad de la Justicia de Marbella y, probablemente, también estemos en condiciones de sacar el anteproyecto de la Ciudad de la Justicia de Jerez".

Afirma que "de esos grandes equipamientos que dan soporte a otros muchos servicios en cada provincia va a estar resuelto" y a partir de ese momento "la justicia en Andalucía va a sentir una alivio porque la vamos a colocar en el lugar que le corresponde".

"Lo que no haya puesto en marcha en los primeros dos años luego no se puede ejecutar", advierte sobre el ritmo de trabajo de una legislatura, para reafimarse en la idea de que "no todo va a estar terminado" porque "construir un edificio dura lo que dura: hay que hacer muchas cosas antes, el proyecto, el anteproyecto, garantizar la financiación".

Pretende avanzar todo el trabajo posible de manera que el estado del proyecto "sea irreversible, que ya no haya marcha atrás y que el que venga detrás de ti, pues se lo encuentre ya en condiciones óptimas para poder ejecutarlo".

"Esa es, desde mi punto de vista, la referencia de una buena gestión", recalca.

Mil millones

Septiembre es el mes de remate de la negociación entre las distintas consejerías con Economía, Hacienda y Fondos Europeos, explica Nieto que "hemos hecho la primera grabación del presupuesto, que la hicimos en el mes de junio", con la conciencia de que "hay un compromiso del presidente y de todo el Gobierno con áreas muy sensibles, como salud, educación o dependencia", afirma que "nos van a faltar recursos, que nos gustaría tener más presupuesto, pero que tenemos que hacer lo que debemos hacer, una buena gestión, priorizar bien los proyectos".

Cuestionado si le gustaría llegar a la cota simbólica de tener un presupuesto de 1.000 millones de euros, cifra que supondría crecer un 10% sobre la dotación actual de esta cartera, reconoce que "me gustaría acabar la legislatura ahí, en esa cota", antes de apuntar que "podamos cerrarlo en este presupuesto es prácticamente imposible" por cuanto explica que "trabajamos con un presupuesto restrictivo, las ayudas europeas están ya en su final", además de que la previsión de ingresos es "sobre lo recaudado hace dos años, que fue un mal año en términos de recaudación".

"Por mi parte sería iluso pensar que podemos dar ese salto, pero sí creo que podríamos cerrar la legislatura en torno a esa cifra, en torno a los 1.000 millones de presupuesto, de tres áreas que tienen mucho valor y mucha potencia, justicia, administración local y función pública", continúa afirmando Nieto.

"Cuantos más recursos tengamos mejor, pero seguiremos haciéndolo y no buscaremos excusas en que tenemos un millón de euros menos o un millón de euros más", afirma sobre la dotación presupuestaria para su departamento, antes de apuntar hacia "un nuevo sistema de financiación más justo, más adecuado a las necesidades de Andalucía" porque hasta entonces "esas restricciones presupuestarias nos impiden poder hacerlo al ritmo que nos gustaría", concluye.