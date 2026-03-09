La Junta y la Diputación ratifican la continuidad del IES Híspalis en plena escolarización

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, han mantenido este lunes una reunión en la que han alcanzado un acuerdo para asegurar la continuidad de la oferta educativa del IES Híspalis y, por ende, evitar el cierre del mismo. Así, los alumnos interesados en cursar sus estudios en este centro pueden, desde ahora, solicitar plaza en el mismo al estar en marcha el proceso de escolarización, que comenzó el pasado 1 de marzo.

"El año que viene, se podrán matricular los alumnos que quieran en el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). A lo largo de esta semana se reunirá la comisión mixta integrada por la Consejería de Educación y la Diputación para revertir el acuerdo de no sacar la oferta educativa, pero las familias ya pueden dirigirse al IES Híspalis y solicitar la plaza", ha explicado la consejera en una atención a medios tras el encuentro, que tenía como objetivo discutir el futuro del centro educativo. Todo ello, cabe mencionar, como parte del proceso de escolarización para el curso 2026/27, cuyo plazo de solicitud de matrícula concluye el 31 de marzo.

De esta forma, se ha llegado a un acuerdo para el mantenimiento de la oferta educativa del mencionado centro. El instituto requiere un nuevo convenio de colaboración entre ambas instituciones y la "búsqueda de soluciones" en lo referido a las instalaciones, propiedad de la Diputación. "Tenemos que trabajar técnica y jurídicamente en el servicio de las instalaciones y en las intervenciones que sean necesarias para mantener esta oferta educativa", ha apostillado Castillo.

La "tranquilidad" de los vecinos

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha expresado que la reunión es fruto de una "reflexión" tras "entender" que el objetivo "debe ser dar tranquilidad a los vecinos del barrio", así como a la comunidad educativa del centro. Ha destacado la necesidad de hablar del futuro a largo y medio plazo del IES Híspalis, situado en un inmueble en el que, ha recordado, "la Diputación no solo tiene equipamientos públicos, sino que también tenemos una residencia universitaria". Todo ello en referencia al proyecto de ampliación y renovación el Complejo Educativo Pino Montano, anunciado hace unos días por la institución provincial.

"Por lo tanto, la consejera sabe que queremos dar nuestro visto bueno a la escolarización, pero desde mañana trabajar en el orden de competencias, para que en el medio plazo la Junta asuma sus competencias y la Diputación las suyas. Nosotros estamos de acuerdo en asumir nuestras competencias aclarando las cuestiones jurídicas que haya que aclarar para que en el menor tiempo posible el IES Híspalis pueda continuar su actividad y nosotros incluso poder duplicar nuestra oferta residencial en la zona", ha resaltado.

Por ello, la solución, a priori, se encontraría en llevar a cabo un nuevo edificio para el IES Híspalis o ampliar el existente. "Vamos a valorar en la comisión de trabajo que creamos a partir de mañana todas las opciones", ha expresado Fernández, quien ha incidido en que "la Diputación aboga por ceder una parcela a la Consejería de Educación" para mantener esta oferta educativa.

Las "adaptaciones necesarias"

Con esta solución, no será necesaria la reubicación del alumnado planteada hace unos días, donde se llegó a mencionar que el IES Llanes y el IES Pino Montano acogerían a partir del próximo curso a los alumnos de primer curso de la ESO y de FP que inicialmente tenían previsto matricularse en el IES Híspalis.

Además, según la consejera, se llevarán a cabo, en colaboración con la institución provincial, las "adaptaciones necesarias" del instituto, aunque entiende que "el centro está en condiciones óptimas de prestación del servicio educativo porque, ahora mismo, se está llevando a cabo con normalidad".

"Creo que es importante que los ciudadanos conozcan qué debatimos. Hay un compromiso compartido de mantener la oferta educativa desde lo público, en eso no tenemos ni la más mínima fisura (...) Después, hay una serie de cosas que la Diputación quiere arreglar, no tiene sentido que en el año 2026 la institución provincial siga teniendo competencias que corresponden a la Junta, pero no queremos hacerlo desde la ruptura", ha concluido, por su lado, Fernández.