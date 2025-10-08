La Junta de Andalucía impedirá la inscripción de nuevas viviendas turísticas en zonas con limitaciones urbanísticas, como Sevilla

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha esta semana un mecanismo para impedir la inscripción de viviendas de uso turístico (VUT) en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA). La medida afecta a aquellas VUT que se encuentren ubicadas en municipios donde ya existan limitaciones urbanísticas preestablecidas, como es el caso de Sevilla.

Este sistema responde al objetivo del gobierno autonómico de "avanzar en la regulación, la ordenación y el control de este fenómeno alojativo que ha crecido significativamente en la comunidad durante los últimos años".

El nuevo mecanismo contempla la suspensión del alta de viviendas de uso turístico por un periodo determinado o el establecimiento de un número máximo de viviendas por zona.

El proceso es automático: aquellas declaraciones responsables de alta que incurran en dichos incumplimientos urbanísticos no llegarán a inscribirse. Al presentar la declaración responsable en las zonas con restricciones, se generará automáticamente una resolución que tendrá por no presentada la declaración.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha recordado que la Junta ha estado trabajando de la mano de los ayuntamientos para gestionar el control de estos alojamientos. Actualmente, se han firmado ocho convenios para reforzar el control y el intercambio de información, y más de una veintena de convenios se encuentran en tramitación.

La Junta de Andalucía sostiene que esta medida representa una mayor seguridad jurídica para el ciudadano. En caso de no existir este mecanismo, el ciudadano quedaría expuesto a un proceso posterior de cancelación y a la posible depuración de responsabilidades. Adicionalmente, se avanza en la reducción de las cargas administrativas que se derivan de los subsiguientes procedimientos de cancelación y sancionador por incumplimiento.

Por el momento, la medida ha quedado circunscrita a las ciudades de Cádiz, Málaga, Sevilla y El Puerto de Santa María, aunque se está a la espera de la incorporación de más municipios al sistema.

Para el consejero Arturo Bernal, esta acción refuerza la apuesta por un turismo de calidad, insistiendo en que es un paso más para garantizar la excelencia del destino andaluz con alojamientos que cumplan con la calidad y la legalidad, permitiendo a la región seguir siendo una referencia en gestión turística.