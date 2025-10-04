Freno a los alojamientos turísticos: “El auge de los pisos turísticos nos expulsa de más barrios que antes”

“El auge de los pisos turísticos nos expulsa de más barrios que antes; la mayoría son inalcanzables para cualquier familia”. Así lo denuncian 15 entidades que se han sumado a una petición –creada por la asociación Sevilla para Vivir– en la página Change.org para reclamar una moratoria al Ayuntamiento con el objetivo de frenar la cesión de licencias para alojamientos turísticos.

Lo cierto es que dicha moratoria “no es el fin”, sino “un medio” para que se haga “una revisión de todas viviendas ilegales” y “se empiecen a aplicar medidas” que reviertan la “situación de emergencia habitacional” que afecta a la ciudad. Quien lo explica es Sofía González Reguera, portavoz de Sevilla para Vivir. A su juicio, el encarecimiento del alquiler “nos va expulsando de más barrios” y si antes lo hacía “del Casco Antiguo”, ahora lo hace “de Pino Montano”.

Por tanto, exigen que se tomen medidas “reales y efectivas”, del mismo modo que se ha hecho en otras ciudades como “Cádiz, Málaga, Valencia, Alicante y Gijón”. Entre ellas, destacan tres:

Que no se pierda ninguna vivienda más y, por tanto, que no se otorgue ninguna licencia nueva de Viviendas y Apartamentos Turísticos en la ciudad. Esta moratoria debe mantenerse mientras no esté satisfecho el derecho a la vivienda y se esté comprometiendo el derecho a la ciudad.

Que se actúe con contundencia frente a las viviendas y apartamentos turísticos ilegales, fortaleciendo la labor de inspección y cierre de esos establecimientos .

. Impulsar un paquete de medidas que permitan el retorno a uso residencial de las viviendas y apartamentos turísticos que actualmente tienen licencia, no renovando las mismas a su término y estimulando su reversión adelantada.

La ciudad con más pisos turísticos ilegales

González Reguera recuerda que, en septiembre, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana señaló a la capital hispalense como la ciudad española con más pisos turísticos ilegales de todo el país. “Y eso es solo una parte de la ilegalidad que hay en Sevilla”, señala la portavoz, porque “hay otra ilegalidad que es la que permiten la Junta y el Ayuntamiento: la que deja inscribir viviendas en el registro aunque no cumplan con los criterios, porque están en barrios saturados o porque se ubican en una segunda planta”. En esta línea, denuncia que “hay un régimen sancionador que desconocemos si se está aplicando”, pero de todas formas, “las sanciones son mínimas y se está tardando dos años de media en detectar viviendas turísticas inscritas ilegalmente”.

Lo cierto es que no se trata de la primera vez que se pide una moratoria para regular esta situación. La entidad ciudadana Sevilla Se Muere reclamó en agosto que el gobierno municipal aplique la ley LISTA, que permite aprobar una suspensión temporal de licencias, como ha hecho Málaga. Ello después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, indicara que “no puede decretar una moratoria de tres años para la vivienda turística” de nueva creación como ha hecho Málaga porque, en 2022, el PSOE “realizó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin contemplar esa moratoria”.

Además, el primer edil sostuvo en su momento que la solución para frenar la proliferación de viviendas turísticas en la capital hispalense depende de la Junta y recalcó que por eso exigió un decreto autonómico “más duro”.

En este tira y afloja político, el PSOE insistió hace apenas dos semanas en la urgencia de aprobar una moratoria que frene las viviendas turísticas en la capital. “La moratoria es perfectamente posible al amparo del Decreto-ley autonómico aprobado por la Junta de Andalucía, que faculta a los ayuntamientos a suspender nuevas autorizaciones durante un periodo de hasta tres años mientras se tramitan innovaciones en el planeamiento urbanístico”, manifestó el líder de la oposición en el Consistorio, Antonio Muñoz. “Técnicamente es factible, Sanz o bien desconoce el derecho administrativo y la normativa urbanística o una vez más miente a los sevillanos”, insistió Muñoz.