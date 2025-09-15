El PSOE reitera la urgencia de una moratoria para la vivienda turística en Sevilla tras la "ineficaz" la regulación del PP

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha insistido este lunes en la urgencia de aprobar una moratoria que frene las viviendas turísticas en la capital, donde sigue creciendo este modelo alojativo con pisos legales y también ilegales.

De hecho, Sevilla es la ciudad de Andalucía con más pisos turísticos ilegales, según los datos notificados este fin de semana por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ha pedido a las plataformas digitales que retiren los anuncios online de 2.289 alojamientos en Sevilla que no cumplen los requisitos legales.

Para los socialistas hay datos más que suficientes para confirmar que "la regulación puesta en marcha por el gobierno de José Luis Sanz es absolutamente ineficaz y, lejos de frenar este fenómeno, lo ha agravado, favoreciendo la expansión de las viviendas turísticas por todos los barrios".

“Sanz dijo que no cabía ni un piso más y ahora dice que lo tiene todo bajo control y que ha sido pionero en regular un modelo turístico con una normativa que no ha servido para nada, simplemente para colocarnos de nuevo a la cabeza de los rankings nacionales, en esta ocasión, por la nefasta gestión del PP que ni tiene modelo de ciudad ni tampoco de turismo”, comenta el portavoz socialista, Antonio Muñoz.

Para el PSOE, la única solución y, la más inmediata, es una moratoria que el PP se resiste a aplicar, aunque "no existen ni criterios ni técnicos ni políticos que lo impidan, como lo demuestra el hecho de que ciudades como Málaga lo están ya haciendo".

"La moratoria es perfectamente posible al amparo del Decreto-ley autonómico aprobado por la Junta de Andalucía, que faculta a los ayuntamientos a suspender nuevas autorizaciones durante un periodo de hasta tres años mientras se tramitan innovaciones en el planeamiento urbanístico. “Técnicamente es factible, Sanz o bien desconoce el derecho administrativo y la normativa urbanística o una vez más miente a los sevillanos”, ha insistido Muñoz.

Bajar el cupo del 10% actual al 1%

Los socialistas apuntan una alternativa a esta moratoria que tendría similares efectos en la ciudad: bajar el cupo del 10% actual al 1% . Es decir, si con la actual regulación los pisos turísticos no pueden sobrepasar el 10% de los de carácter residencial en cada uno de los distritos, con esta propuesta, esta cantidad no podría ser mayor del 1% del parque de viviendas en la ciudad, algo que supondría un freno importante.

“Sanz dijo que iba a ir revisando este sistema de cupos y, a día de hoy, desconocemos si tiene estudios para comprobar si determinados barrios de la ciudad que estaban al límite de la saturación cuando se aprobó la normativa, como San Julián, el Museo o San Bernardo, han superado esos cupos”, ha apuntado el portavoz socialista, que ha denunciado la deriva del PP en temas trascendentales como el turismo que urge una vuelta de tuerca para lograr el equilibrio y la sostenibilidad necesaria para no perjudicar ni la economía ni la convivencia en la ciudad.

2.563 pisos se han registrado desde que el PP está en la Alcaldía de Sevilla

El PSOE recuerda que el Registro de la Junta de Andalucía cuenta con 9.755 viviendas turísticas en la capital, de las cuales 2.563 se han registrado desde que el PP está en la Alcaldía de Sevilla. Y de ellos, 583 se han registrado después de entrar en vigor la regulación impulsada por Sanz, a finales de octubre del año pasado.

Es más, de esas 583 nuevas viviendas, el 22% se sitúa en zonas saturadas del centro histórico como los barrios de la Alfalfa, el Arenal, la Encarnación, Feria, San Bartolomé, San Gil, San Lorenzo, San Vicente, Santa Catalina o Santa Cruz, además de Triana, por lo que no cumplen con la normativa. Igualmente, están dentro de la ilegalidad todavía 61 de las 715 viviendas que el Ayuntamiento de Sevilla solicitó dar de baja a la Junta de Andalucía el año pasado.

“El PP tampoco tiene un modelo de ciudad turística, exigimos responsabilidad, rigor y valentía política: o se actúa ya o el problema de la vivienda turística será irreversible. Hay algo claro: a más pisos turísticos, menos oferta para los sevillanos en materia de vivienda”, ha añadido Muñoz.