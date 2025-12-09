La Junta rehabilitará un edificio de 80 viviendas públicas en el barrio del Polígono Sur de Sevilla

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), invertirá cerca de un millón de euros (921.339 euros) en la rehabilitación de un edificio de 80 viviendas de la barriada Martínez Montañés, en el Polígono Sur de Sevilla. Esta intervención forma parte del proyecto social puesto en marcha por el Gobierno andaluz para transformar esta barriada, donde se construirán 92 viviendas sociales y obras de mejoras en otras 512, entre otras medidas, con una inversión global que supera los 13 millones de euros.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha indicado que esta actuación supone “un paso adelante para la transformación de Martínez Montañés”. "Desde el Gobierno de Juanma Moreno seguiremos trabajando para cumplir los plazos que nos hemos marcado en este proyecto social tan necesario para este enclave de Sevilla". Rocío Díaz ha subrayado "los beneficios que estas obras reportarán a las familias que viven en este edificio, que a partir de ahora dispondrán de hogares más confortables y en mejores condiciones".

Las obras que se acaban de licitar consistirán en la rehabilitación de un edificio residencial de 80 viviendas públicas en alquiler del Conjunto dos de Martínez Montañés, compuesto por los bloques números cinco, seis, siete y ocho, situados en la calle Los Gozos y las Sombras y la calle Asociación de Vecinos Esperanza Sur. Esta intervención está considerada una Operación de Importancia Estratégica y estará financiada con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027.

La rehabilitación de estas 80 viviendas abarca varias mejoras, como la sustitución de las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento, así como la reparación de elementos constructivos afectados por el paso del tiempo. Para concretar estas intervenciones, la Junta de Andalucía ha llevado a cabo previamente un estudio técnico del estado de las viviendas, muchas de las cuales presentan un estado de deterioro que requiere este tipo de reparaciones y mejoras en concinas, baños y otras estancias.

Las obras programadas para estas 80 viviendas cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses, a contar desde el inicio de los trabajos. Las empresas interesadas en ejecutar esta actuación podrán presentar sus ofertas económicas hasta el 16 de enero.

La primera fase del proyecto de Martínez Montañés, en la que se incluyen la rehabilitación recién licitada para estas 80 viviendas del Conjunto dos, abarca también la construcción de 30 nuevas viviendas públicas en un edificio clausurado, las mejoras de zonas comunes de otras 432 viviendas y la dotación de instalaciones deportivas en un espacio situado junto al Parque Vacío Central.

La segunda fase de esta regeneración urbana se centrará en la construcción de otras 62 viviendas sociales, mediante la intervención integral de tres bloques, actualmente clausurados. Las viviendas resultantes se destinarán a familias con hogares que sufren un avanzado estado de deterioro e incumplen los requisitos adecuados de habitabilidad. Estos edificios serán demolidos una vez se efectúe el traslado de los vecinos a las nuevas viviendas. Para culminar el proyecto, se harán las modificaciones urbanísticas necesarias para transformar esos espacios resultantes en zonas verdes abiertas a la carretera de su Eminencia, en base a un acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento.

Díaz ha recordado que “desde la llegada de Juanma Moreno al Gobierno andaluz, la transformación del Polígono Sur ha sido un objetivo prioritario”. Muestra de ello son las mejoras que ya se han acometido con una inversión de más de 4,7 millones, con la construcción de 16 viviendas públicas en la calle Nombre de la Rosa con la rehabilitación integral de un edificio (que servirá de referencia para las nuevas promociones); la mejora de 742 viviendas mediante la reposición del tendido eléctrico y la adecuación de la zona conocida como Vacío Central, transformada en zona verde.