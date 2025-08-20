La Junta de Andalucía pone en marcha la regeneración urbana de las Tres Mil Viviendas en Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la consejera de Fomento, Rocío Díaz, durante una visita al Polígono Sur de Sevilla.

La transformación de la barriada Martínez Montañés, en el Polígono Sur de Sevilla, avanza tras la publicación en el BOJA de la orden que delimita el área de actuación. Este paso permitirá al Gobierno andaluz captar más fondos para dar continuidad al proyecto social presentado en julio, con un presupuesto de 13 millones de euros destinado a levantar 92 nuevas viviendas y mejorar otras 512.

Según la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la primera fase cuenta ya con financiación garantizada de casi 5 millones de euros, procedentes de fondos propios y de los europeos Feder a través de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis).

Esta primera fase, actualmente en marcha y con contratos previstos hasta 2026, incluye la construcción de 30 viviendas públicas en un edificio clausurado, la rehabilitación de otras 80 con mejoras en cocinas, baños, instalaciones y pavimentos, además de actuaciones en zonas comunes de 432 viviendas. También contempla la creación de nuevos espacios públicos, entre ellos instalaciones deportivas.

Segunda fase en los conjuntos cinco y seis

El Plan Vive en Andalucía 2020-2030 prevé actuaciones integrales en Áreas de Regeneración Urbana y Accesibilidad (ARUA), destinadas a población en riesgo de exclusión social. En este marco, la delimitación del ARUA de Martínez Montañés abre la puerta a nuevas vías de financiación, como el programa de ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 para erradicar zonas degradadas, el chabolismo y la infravivienda.

La segunda fase se centrará en los conjuntos cinco y seis de la barriada, con la construcción de 62 viviendas mediante la intervención en tres bloques clausurados. La inversión superará los 8 millones de euros. Una vez trasladadas las familias, los edificios serán demolidos.

Zonas verdes y cohesión social

Tras las demoliciones, se llevarán a cabo modificaciones urbanísticas "necesarias" para transformar esos espacios en zonas verdes abiertas a la carretera de su Eminencia, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, subrayó que "se están cumpliendo de forma escrupulosa los plazos de un plan que supondrá una oportunidad para los vecinos del barrio". Y añadió: "Este ambicioso proyecto permitirá la transformación urbana de un barrio que avanzará hacia una mayor cohesión social".