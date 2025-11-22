En el Labradores no esconden al rey emérito

“¡Viva España! ¡Viva el Rey!”. El general de División Rafael Saiz, director de Enseñanza en el Ejército del Aire, pronunció estas palabras en el brindis por la Monarquía en la víspera del quincuagésimo aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como rey de España y jefe del Estado. “Es el primer español, jefe del Estado y jefe de las Fuerzas Armadas”. Hace cincuenta años los días eran los mismos: el jueves 20 muere Franco, el sábado 22 proclaman a Juan Carlos y el domingo 23 entierran al Caudillo.

Esas mismas palabras del general Saiz las pronunció el speaker del Parlamento británico después de la visita que el rey Juan Carlos hizo al país con la democracia más antigua del mundo en abril de 1986 y de dar un discurso en el que se permitió calificar Gibraltar de “reliquia colonial”. Han pasado cuarenta años y era el único monarca europeo que intervenía en ese foro, según cuenta el hispanista Charles T. Powell en su biografía Juan Carlos un rey para la democracia (Ariel/Planeta).

En el Labradores no esconden al verdadero timonel de la Transición española. Ayer sacaron al patio del antiguo convento de san Acacio cuatro retratos de otras tantas generaciones de la Monarquía española. A la princesa Leonor (2005), la acompañaban su padre Felipe VI (1968), su abuelo Juan Carlos I (1938, la víspera de Reyes cumplirá 88 años) y su tatarabuelo Alfonso XIII. Los retratos de éste y de su tataranieta los hizo el pintor cordobés Rafael Castejón; el de Felipe VI es de Francisco Borrás. Benito Mateos, presidente del Círculo de Labradores, que nace el mismo año 1968 que el actual rey de España, dice que en ese lienzo de 2015 están el pasado y el futuro de la Armada española, el buque-escuela Juan Sebastián Elcano y la fragata Príncipe de Asturias.

El retrato de Juan Carlos I es obra de Juan Gyenes (1912-1995), un fotógrafo y pintor de origen húngaro que trabajó en España desde 1940 y retrató con su cámara a los personajes más importantes de su época. El sello de Correos con la efigie de Franco estaba inspirado en una instantánea de este fotógrafo. El retrato del rey emérito está con el de su abuelo Alfonso XIII en el salón Juan Carlos I. El nieto nació en la misma ciudad, Roma, donde murió su abuelo en el exilio. De las cinco generaciones sólo faltaba la del bisabuelo de Leonor, don Juan de Borbón, el hombre que (no) pudo reinar con la fórmula de la película de John Huston inspirada en el relato de Kipling.

Vino de Villanueva

Al general Saiz le acompañó en la visita y en el brindis el coronel Luis Alberto Parallé, jefe del Acuartelamiento Aéreo de Tablada. El brindis se hizo con oloroso y amontillado de las Bodegas Góngora de Villanueva del Ariscal. Juan Carlos I es presidente honorario de la Peña El Tranvía fundada en 1922 y cuyos miembros, 103 años después, siguen reuniéndose todos los últimos miércoles de mes. “Se llama así porque se sentaban unos enfrente de otros”.

En noviembre de 1975 cambió la historia de España. Un mes fundamental en la vida del rey emérito. El 9 de noviembre de1948 pisa por primera vez suelo español, un año después de la aprobación de la Ley de Sucesión. “Viajó toda la noche desde Lisboa en un tren conducido por un grande de España vestido de mono azul”, escribe Powell. Dos semanas después, el 24 de noviembre de 1948, celebró su primera entrevista con Franco, que prometió “llevarle a cazar faisanes a Aranjuez”.

El 25 de agosto de ese año, don Juan de Borbón, el ausente de la galería fotográfica, celebró el primero de sus tres encuentros con Franco a bordo del Azor, frente a la bahía de San Sebastián. El segundo tuvo lugar seis años después en una finca extremeña próxima a la frontera portuguesa, primera vez que don Juan volvía a pisar tierra española desde 1936.

Más que Abu Dhabi

La ausencia es compañera inseparable de la dinastía borbónica. La vida de Juan Carlos I es mucho más que Sanjenjo, Botswana y Abu Dhabi. Hace cuatro décadas era recibido en todo el mundo como una estrella de rock. Llegó a sonar como candidato para el Nobel de la Paz por sus gestiones para alcanzar un acuerdo en la guerra de las Malvinas. A instancias de Mitterrand, en 1993 interviene en la Asamblea Nacional Francesa, primer jefe de Estado que lo hacía desde 1919. Los dos personajes, el rey emérito y el presidente francés, de la permuta de posters en el cuarto de Lawrence Debray, la hija de revolucionarios que se ha convertido en la confidente del nieto de Alfonso XIII.

Tenía 37 años cuando fue proclamado rey. Cuatro días después, 26 de noviembre de 1975, nacía Juan Carlos Vázquez. El fotógrafo que firma las fotos de esta página fue bautizado con ese nombre por el monarca, porque así lo quiso su madre. Un buen número de socios y miembros de la Peña el Tranvía se dieron cita en el brindis. En 2001 se rompió el techo de cristal y pudieron hacerse socias las mujeres. Reyes Gómez Goñi es de la directiva.

El Labradores y el Ateneo

El Círculo de Labradores tiene más de 4.300 socios. Se fundó en 1859. Se sumó al tributo Emilio Boja, presidente del Ateneo, entidad que es de 1887, un año después de que naciera Alfonso XIII. Dos entidades del siglo XIX cuyos presidentes se fundieron en un abrazo. A uno y otro lado de la campana. El Betis ganó el 25 de junio la primera Copa del Rey al Athletic de Bilbao. Los mismos finalistas de la primera final de la Copa de la República el 21 de junio de 1931. Dos meses después de que se exiliara Alfonso XIII, que comparte con su nieto uno de los salones del Círculo de Labradores. En uno de ellos, el 5 de diciembre de 1968, el año que nacen Felipe VI y el presidente del Círculo, Álvaro Cunqueiro pronunció una conferencia sobre la esencia de lo mágico, el orden y el caos. No hemos cambiado casi nada. Lo cuenta Antonio Rivero Taravillo en la biografía del escritor de Mondoñedo.

El hijo de Juan Carlos I le entregó ayer el Toisón de Oro a Sofía de Grecia, con la que se casó en Atenas el 14 de mayo de 1962. Kennedy los recibió en su luna de miel un año antes de su asesinato. En Roma, su ciudad natal, recibió a los recién casados Juan XXIII.