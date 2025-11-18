Lanzan una recogida de firmas para sustituir a Juanma Moreno como Rey Baltasar en la Cabalgata de Sevilla 2026

Una recogida de firmas impulsada en la plataforma Change.org ha reabierto el debate en torno a la designación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026.

La iniciativa, titulada Ateneo de Sevilla: queremos otro Baltasar, acumula ya más de 300 firmas desde que fue publicada este lunes y reclama al Ateneo que “despolitice” un evento considerado familiar y tradicional.

Una petición que denuncia “politización”

Recogida de firmas para elegir a otro Baltasar en Sevilla / Change.org

En el texto de la campaña, sus impulsores exponen que la Cabalgata es un acontecimiento esperado cada año, especialmente por los más pequeños, y que debería desarrollarse “sin distracciones polémicas”. Señalan que la elección de Moreno supone “politizar la cabalgata eligiendo al presidente de la Junta de Andalucía como el Rey Baltasar para la Cabalgata de Reyes 2026, a pesar de ser un político en activo con todo lo que ello conlleva”.

Los creadores de la petición advierten de que esta polémica “amenaza con empañar la magia” de la celebración y critican que, “tras el escándalo relacionado con el deterioro de la sanidad pública, que ha llevado a miles de mujeres a una incierta situación en la que temen por sus vidas, a día de hoy sigue manteniéndolo como Baltasar”.

También añaden que la cabalgata “debería ser por y para los niños” y piden al Ateneo que no aproveche “para politizar un evento familiar a seis meses de unas elecciones”.

Un nombramiento rodeado de tensión desde julio

Lo cierto es que, desde que el Ateneo de Sevilla anunciara en julio la composición de la comitiva para 2026, la elección de Moreno ya generó debate, debido a que ese año se celebrarán elecciones autonómicas en Andalucía.

La polémica se ha intensificado en las últimas semanas a raíz de la crisis de los cribados en la sanidad pública andaluza, donde se han detectado más de 2.000 casos de fallos en el diagnóstico de cáncer de mama, con cerca del 90% de los casos concentrados en Sevilla, un contexto que ha incrementado la indignación de quienes reclaman un cambio de designación.

Moreno se convertiría así en el segundo presidente de la Junta en encarnar a un Rey Mago, tras José Rodríguez de la Borbolla, que lo hizo en 1987.

La campaña ha sumado también numerosos apoyos en redes sociales, como el catedrático de la Universidad de Sevilla Isidoro Moreno, quien ha expresado públicamente su adhesión: “Me adhiero con mi firma a una petición al Ateneo de Sevilla para que reconsidere su decisión de nombrar como rey Baltasar […] a un político en activo pocos meses antes de su presentación a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, como es Juan Manuel Moreno Bonilla”.

En su declaración, el catedrático subraya que el rechazo sería el mismo si se tratara de un político de cualquier otro partido en circunstancias similares: “Sería lamentable el ‘defendello y no enmendallo’ por parte de los organizadores de la Cabalgata. La politización de esta es inaceptable y todavía se está a tiempo de enmendar lo que sería un enorme error”.