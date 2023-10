El lapsus del PP en el Ayuntamiento de Sevilla por el que el concejal Ismael Sánchez pidió el 'VAR’

En ocasiones la vida política deja anécdotas amenas, una de las últimas ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Sevilla, cuando en un Pleno la Presidenta ha confundido el apellido de uno de los concejales de Podemos-IU, Ismael Sánchez.

¿Fernández o Sánchez?

El concejal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido tirar del VAR para resolver una cuestión que se vivió en uno de los Plenos en la primera semana de octubre.

En esta, la Presidenta (Minerva Salas), confundió el apellido del concejal, llamándole Fernández en lugar de Sánchez, y cuándo se lo señalaron insistió en haberlo dicho de forma correcta. Por ello, Ismael Sánchez ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter/X en el que se ve el momento en cuestión y que la política sí que se había confundido.

📺Revisión del VAR.La soberbia puede al Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla pero... ¿y el ratito que hemos echado? pic.twitter.com/qYNZv7u4dA — Ismael Sánchez Castillo 🔻 (@ismaelsc_) October 2, 2023

Al querer paso al concejal en el momento de su intervención, la Presidenta del Pleno dio pie al "señor Fernández", como se puede ver en el vídeo. Tras señalar su lapsus, la Presidenta insistió en haber dicho el apellido correcto al menos en cinco ocasiones, ante el asombro de los presentes que se lo tomaron con humor, la primera: "Perdóname, he dicho Sánchez". Mientras que en la segunda se reafirmaba en su negativa: "No, no, no, he dicho Sánchez".

"He dicho Sánchez, en ningún momento he dicho Fernández", insistía en la tercera ocasión que muestra el vídeo, como el resto intercaladas con el momento de su desliz. En la cuarta ocasión la Presidenta buscó ya otras posibles causas, pero se mantuvo firme: "A lo mejor no he vocalizado perfectamente. Discúlpenme por el catarro, pero he dicho Sánchez".

Finalmente, en la quinta Ismael Sánchez le quitó hierro a un asunto que interrumpió por un momento la normalidad de la reunión: "No creo que sea motivo de discusión", aunque eso no convenció a la política popular: "No, no, es que he dicho Sánchez".

El concejal de Podemos-IU terminó su vídeo con un meme muy popular en internet, el "Directed by Robert B. Wide" que suele usarse para cerrar vídeos humorísticos y muchas veces un tanto absurdos, como lo que se vivió en el Pleno del Ayuntamiento.