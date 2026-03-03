Legado Expo Sevilla lamenta el desmontaje de otra farola-veleta de la Exposición Universal

La asociación Legado Expo Sevilla ha lamentado el desmontaje de otra farola-veleta que se construyó para la Exposición Universal de 1992. El viento ya derribó otra hace unos años en la zona de la bancada.

"El cielo de la Cartuja pierde hoy otra de las veletas diseñadas por Perry A. King y Santiago Miranda, esta vez en el entorno del Estadio de la Cartuja. Más de 30 años llevan ignoradas por la Junta de Andalucía, a pesar de su importancia", ha denunciado la entidad en la red social X.

En declaraciones a este periódico, Legado Expo aclara que el desmontaje se debe a "la ausencia de mantenimiento del rodamiento de las veletas, lo que provoca que se encalle y, al no girar, ofrecen mucha resistencia al viento y se acaban partiendo por el eje".

La entidad critica la falta de conservación y mantenimiento de estos elementos de la isla de la Cartuja. "Desde Legado Expo denunciamos, una vez más, la pasividad de las administraciones en la conservación de los elementos singulares que nos dejó EXPO´92". Y añade que "son iconos del diseño del mobiliario urbano creado para la muestra y su imagen está ya asociada a la Cartuja. No solo no deberían perderse, sino que tendrían que ser puestas en valor. Aún estamos a tiempo", destaca.

Estas farolas-veleta están en terrenos de la Junta de Andalucía. Hace varios años la asociación asegura que se reunieron con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de quien dependían, porque la idea era hacer un proyecto para restaurarlas, pero nunca más se supo.

En la red scial X algunos usuarios expusieron sus quejas por el abandono de los elementos que formaron parte de la Expo92. "Esta ciudad ha abandonado todo lo que dejó la Expo: estas veletas, pabellones, monumento a Colón, paseos, ..todo. Es de vergüenza con la de partido turístico que se le podría sacar; no todo es el centro", sostiene Germán.

"Espero que las vuelvan a poner, aquello de mantenimiento está fatal y estas farolas son muy bonitas", añade Fermi.