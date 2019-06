Una lectura sobre la vida misma

La vida que pasa en 2.400 caracteres. La primera obra literaria de Eduardo Osborne Bores ha visto esta tarde la luz. Luces de Ciudad, con edición de Páginas de Sur (Grupo Joly) y con el patrocinio de la Fundación Cajasol, recopila una amplia selección de los artículos publicados por este abogado, licenciado en Ciencias Políticas y Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pablo de Olavide, en la columna que cada miércoles desde enero de 2015 ve la luz en los diarios del Grupo Joly.

La presentación de la obra ha tenido lugar en la sede de la Fundación Cajasol y ha contado con la presencia de su presidente, Antonio Pulido; el doctor y académico de Buenas letras, Ismael Yebra; y José Joly, presidente del Grupo Joly, quien ha realziado un encendido elogio del autor y sus escritos: "Su natural facilidad para la escritura la ha refrendado convirtiéndose en una excelente articulista".

Luces de Ciudad recopila 96 artículo escritos por Eduardo Osborne Bores en su columna semanal Paisaje Urbano con una variada temática: política, literatura, deporte, cofradías, toros o religión. "Son prácticamente la mitad de los artículos desde que comencé a escribir en el periódico en enero de 2015. El último es de diciembre de 2018. También hemos incluido dos tribunas publicadas con anterioridad y un par de artículos publicados en la revista Iglesia de Sevilla", ha explicado el autor.

El libro se divide en cinco bloques: De lo humano, con asuntos más sociales; De lo mundano, donde se tratan temas políticos; De lo ameno, reservado a la cultura; De lo cercano, con contenido costumbristas, donde tienen cabida las cosas de Sevilla, como la Semana Santa o la Feria; y De lo infinito, en el que trata sobre la Iglesia y la Religión. "Los artículos están ordenados cronológicamente. La selección la he hecho yo con total libertad de criterio, como he tenido también a la hora de escribirlos".

La obra literaria ofrece la posibilidad de realizar una segunda lectura, más reflexiva y sosegada, de los artículos. Por ello, en la selección se ha optado por aquellos que no están sujetos a la estacionalidad: "Permite hacer una lectura con más perspectiva. No es lo mismo una obra de estas características que el periódico, que siempre depara una más urgente. El libro te permite hallar más matices. Incluso yo mismo cuando he vuelto a leer los artículos le he encontrado otras cosas".

Eduardo Osborne: “El libro permite hacer una relectura de los artículos y hallar otros matices”

El autor, durante la presentación aseguró que el resultado final era muy parecido a la idea que tenía cuando comenzó su gestación.

El académico Ismael Yebra ha sido el encargado de presentar la obra y a su autor, compañero de faldón. "Se trata de un sevillano con muchas cosas en su interior que siempre ha mostrado gran interés por escribir y por la literatura".

Ismael Yebra: “Eduardo hace gala de un pensamiento liberal que no se aleja del humanismo cristiano”

El doctor Yebra ha señalado que ha plasmado en sus artículos su visión de la vida de manera muy particular: "Destaca que es un lenguaje muy personal. No se trata de hacer juicios a la ligera. En sus textos hace gala de un pensamiento liberal que procura no alejarse mucho del humanismo cristiano".

Ha abundado en la oportunidad que ofrece esta relectura de unos texto que no dejan indiferente: "Eduardo mira, lee, escucha, observa y se pone a escribir ofreciendo una gran complicidad con los lectores".

Antonio Pulido: “Esta obra es el testimonio de un observador atento y comprometido”

La publicación cuenta con un prólogo del profesor de literatura Alberto González Troyano, también colaborador del Grupo Joly, una introducción de Antonio Pulido e ilustraciones de Daniel Rosell.