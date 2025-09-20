Licitado el contrato para el montaje de la Feria del Libro de Sevilla

Queda un mes para que los Jardines de Murillo vuelvan a acoger la Feria del Libro por segundo año. A contrarreloj y por vía urgente –”para cumplir con los plazos de ejecución previstos”–, el Ayuntamiento de Sevilla ha sacado esta semana a concurso el contrato para el alquiler temporal e instalación de los módulos de casetas y espacios de charlas y conferencias de esta cita literaria. Labor cuyos costes se elevan a los 140.000 euros (IVA incluido). Este año se celebra también la cuarta edición de HispaLit.

Además de las casetas para la venta de libros y de las que se utilicen para impartir coloquios, el contrato hace referencia a la necesidad de señalética, un escenario al aire libre para actuaciones y desarrollar una completa programación infantil, servicios sanitarios, mobiliario y materiales de seguridad y accesibilidad.

Todas las operaciones de instalación así como el material suministrado, apunta el pliego, deberán estar completadas antes de las 12:00 horas del día 20 de octubre (dos días previos a la inauguración del evento). El desmontaje se realizará cuando, tras la finalización de la Feria del Libros, estén las instalaciones vacías de los contenidos, disponiendo la empresa adjudicataria de un plazo de cinco días.

Una de las grandes quejas de libreros y editoriales el año pasado fue la anegación del propio espacio por el paso de una DANA por la ciudad, que obligó además a cerrar los Jardines de Murillo durante varios días. A pesar de ello, el apoyo al cambio de ubicación fue unánime. “La Plaza Nueva tenía sus complejidades, porque no nos permitía crecer, pero convergían varias calles comerciales”, manifestó la Asociación de la Feria del Libro de Sevilla el pasado enero para hacer especial hincapié en que “los Jardines de Murillo nos permiten crecer y si se consolida en este nuevo espacio, nos quedaremos ahí”, manifestó la Asociación de la Feria del Libro de Sevilla el pasado enero.

El pasado 15 de septiembre a las 19:00 en la sede de Botica de Lectores de Santa Catalina (Calle Almirante Apodaca, 23) tuvo lugar el sorteo para la determinación de la ubicación de los distintos expositores que participarán en la próxima edición de la Feria del Libro. Esta edición estará compuesta por 55 expositores a lo largo de los Jardines de Murillo.