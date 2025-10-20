Licitado el proyecto de instalaciones del tramo Norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por 1.079.843 euros la redacción del proyecto de instalaciones de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla. Este contrato definirá la solución técnica para las instalaciones, sistemas de energía e iluminación del trazado entre Pino Montano y Prado de San Sebastián.

Rocío Díaz, consejera de Fomento, ha destacado este contrato como un hito en el cronograma de expansión del Metro de Sevilla. Afirmó que "no solo avanzamos con las obras del túnel, sino que ya preparamos todas las instalaciones necesarias para que la Línea 3 Norte opere dentro de los plazos fijados". Subrayó, además, que "los avances en el Metro de Sevilla son claramente visibles tras años de parálisis, con obras en el 63% del trazado entre Pino Montano y Prado de San Sebastián y con estudios en marcha para la Línea 3 Sur y la Línea 2".

Este encargo se suma a los más de 500 millones de euros ya movilizados para los tres primeros tramos (Pino Montano, Los Carteros-Ronda Urbana Norte y Hospital Macarena) y el ramal técnico, ya finalizado. El contrato permitirá la redacción de los proyectos constructivos de las instalaciones, que incluyen electrificación (líneas de alimentación y distribución, subestaciones, línea aérea de contacto, telemando), sistemas ferroviarios (comunicaciones fijas y móviles, telefonía e interfonía, videovigilancia, control de accesos y antiintrusión, información al viajero, puesto de control centralizado y billetaje), y las instalaciones de Protección y Seguridad del túnel (ventilación, detección de incendios, señalización de evacuación, alumbrado de emergencia y suministro energético).

Las empresas interesadas tienen hasta el 2 de diciembre para presentar ofertas vía la plataforma Sirec de la Junta de Andalucía. La adjudicataria dispondrá de doce meses para la redacción de dichos proyectos tras la firma del contrato.

La Línea 3 Norte, con un presupuesto de 1.301 millones de euros, se financia con fondos de la Junta de Andalucía, la Administración General del Estado y europeos, siendo declarada operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027. La Junta aportará 65 millones adicionales para la compra de trenes. Su trazado, mayoritariamente subterráneo, de 7,5 kilómetros (más 1,4 km de ramal técnico), se inicia en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y concluye en el Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1.

Paralelamente, la Consejería de Fomento redacta el proyecto de la Línea 3 Sur, con un trazado ya escogido que prolonga el recorrido hasta Palmas Altas, Bellavista y el Hospital de Valme. Asimismo, se ha reactivado el proyecto de la Línea 2 (Sevilla Este) con un estudio de alternativas que contempla su ampliación hasta el Aljarafe.