El líder de la mafia del taxi de Sevilla se salta la orden de alejamiento del aeropuerto

El presidente de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, Antonio Velarde, se saltó el pasado 27 de octubre la orden de alejamiento que tenía del aeropuerto. El líder de la conocida como mafia del taxi de Sevilla tenía en vigor esta medida cautelar desde que fuera detenido a principios de año en la operación Aertase, desarrollada por la Policía Nacional contra el monopolio que un grupo de taxistas llevaba décadas imponiendo en el aeropuerto a base de amenazas, sabotajes y coacciones.

El juez de Instrucción 4 de Sevilla, Sergio Escalona, había impuesto estas órdenes de prohibición de acercarse a menos de 500 metros del aeropuerto, a todos los taxistas que fueron detenidos en Aertase, entre los que estaba la cúpula de la asociación Solidaridad del Taxi. Meses después, a petición de los afectados, el juez relajó esta medida, ya que los conductores solicitaron poder ir por lo menos a llevar al aeropuerto a aquellos clientes que montaban en cualquier servicio por la ciudad. Se les prohibía acudir a la parada del aeropuerto para trasladar clientes desde la misma hasta cualquier otro destino, pero podían trabajar llevando personas hasta la terminal.

La mañana del 27 de octubre, Velarde llevó a unos clientes hasta la zona de Salidas, pero en vez de regresar de vacío, lo que hizo fue recoger a una mujer que se encontraba caminando por el túnel de salida. Ocurrió a las ocho y media de la mañana del citado día, un lunes, y fue grabado por las cámaras del aeropuerto. Por ello, el juez le citó este viernes a las 11 de la mañana como investigado por este quebrantamiento de medida cautelar.

En su declaración ante el juez, el taxista ha explicado en su declaración ante el juez que pensó que estaba "haciendo un favor" a esta clienta, que lo abordó en la terminal de salidas, y ha insistido en que "no fue consciente de que estaba incumpliendo" la orden de alejamiento que tenía, porque no había acudido a la terminal de llegadas, que está abajo, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

Tras oír a Velarde, el juez le ha prohibido que a partir de ahora vaya al aeropuerto, ni siquiera a descargar pasajeros, una medida que sólo afecta personalmente al líder de la asociación, no a su licencia, con lo cual permite que otros conductores asalariados pueden prestar servicio con su vehículo.