Lipasam adjudica las actividades informativas para fomentar la separación de biorresiduos en Sevilla

La empresa municipal de limpieza de Sevilla (Lipasam) ha adjudicado a la sociedad SPM Digital y Consultoría SL el contrato de servicio de realización de actividades informativas para la separación de residuos orgánicos o biorresiduos en la ciudad de Sevilla, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU (GE 40/2025). El importe del contrato es por 38.253 euros más IVA.

La recogida separada de los llamados biorresiduos, destinados al contenedor marrón, no se cumple en Sevilla ni en el resto de la provincia por la ausencia de plantas de tratamiento específicas destinadas al reciclaje de este material natural. Por tanto, una de las asignaturas pendientes en la provincia de Sevilla es la implantación del contenedor marrón, destinado a los biorresiduos.

Ecologistas en Acción ha avisado del incumplimiento desde hace más de tres años de la recogida separada de los biorresiduos (destinados al contenedor marrón) que marca la ley por parte de los municipios de la provincia de Sevilla de más de 5.000 habitantes, incluida la capital. Ante la vulneración generalizada de las obligaciones establecidas por la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la organización ecologista ha solicitado a la Diputación Provincial de Sevilla información detallada sobre la recogida de los residuos municipales por parte de estos ayuntamientos.

La ley obliga, desde el 1 de julio de 2022, a todos los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar la recogida separada de los biorresiduos (la fracción orgánica de los residuos), ya sea mediante sistemas puerta a puerta o a través del denominado quinto contenedor con control de usuario. Asimismo, la ley establece que las entidades locales deben fijar una tasa de residuos basada en la cantidad generada, que refleje el coste real de todas las operaciones de gestión, incluyendo recogida, transporte, tratamiento, mantenimiento de vertederos, campañas de concienciación y otros gastos asociados.

A instancias del servicio de Comunicación y Ciudadanía de Lipasam se propuso la contratación de referencia, procediendo la vicepresidencia a aprobar el inicio del procedimiento de contratación y los pliegos de condiciones.