Lipasam contrata a 35 personas para la limpieza intensiva de los bajos y del exterior de los contenedores

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal Lipasam, ha puesto en marcha esta semana un nuevo servicio para la limpieza intensiva de los bajos de contenedores y su lavado exterior.

Esta iniciativa ha supuesto la contratación de 35 personas que incrementarán este tipo de tareas diarias y programadas dotando la ciudad de un equipo específico. Este equipo llevará a cabo actuaciones basadas en limpieza especial de los contenedores, retirada de grafitis, pegatinas y elementos gráficos ajenos; realización de actuaciones integrales de retirada de objetos que hayan podido quedar atrapados bajo los contenedores y limpieza intensiva de los pavimentos bajo los contenedores y en sus inmediaciones.

Los 35 operarios se dividen en 10 equipos de trabajo distribuidos por la ciudad, garantizando así la prestación del servicio en todos los barrios. Estos equipos cuentan con una programación específica y pasan a formar parte de la cartera de servicios estable de la empresa con una asignación concreta de medios humanos, mecánicos y de las herramientas necesarias.

La empresa estima que esto permitirá la limpieza de más de 550 unidades de contenedores al día y supondrá una mejora sustancial de los servicios de limpieza en todas la calles y plazas de la ciudad.

La delegada de Limpieza, Evelia Rincón, ha indicado que “una vez más, y gracias al esfuerzo del Ayuntamiento, LIPASAM vuelve a demostrar su capacidad para adaptarse a las necesidades de la ciudad, siempre con el objetivo de velar por el bienestar de los ciudadanos, incrementar la calidad de vida en los espacios públicos y construir una ciudad más sostenible”.

Un gasto de 7 millones al año en retirar la basura fuera de los contenedores

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza, Lipasam, destina 7 millones de euros anuales de su presupuesto en medios humanos y mecánicos para retirar los residuos que aparecen fuera de los contenedores en todos los barrios de la ciudad. Esta situación, generalizada en las ciudades españolas, es provocada fundamentalmente por la rebusca indiscriminada y el abandono incívico de residuos, según ha manifestado la delegada de Limpieza, Evelia Rincón.

Actualmente, en Sevilla existen 20.773 contenedores repartidos en 3.477 ubicaciones, además de 16.367 papeleras. En la mayoría hay incidencias diarias de abandonos incívicos de residuos. Para ello, Lipasam cuenta con un plan con el que diariamente se atienden todos los puntos de contenedores a través de servicios de repaso mediante triciclos, motocarros y camiones brigada.