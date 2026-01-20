El llamamiento por Adamuz eleva un 172% la asistencia a donar sangre en Sevilla

La respuesta ciudadana al llamamiento de donación de sangre tras el accidente ferroviario de Adamuz se tradujo este lunes en una movilización excepcional en el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla. A lo largo de la jornada se presentaron 833 personas en los puntos fijos de la capital y en las unidades móviles instaladas en el IES Llanes, el edificio administrativo de Los Bermejales, San Juan de Aznalfarache y la parroquia de San Sebastián. Finalmente, 760 personas pudieron donar sangre y una realizó donación de plasma, unas cifras muy por encima de lo habitual que reflejan tanto la solidaridad ciudadana como la capacidad de respuesta del sistema de transfusión ante situaciones de emergencia.

El alcance de estos datos se entiende mejor al compararlos con jornadas similares. El 19 de enero de 2025 se presentaron 306 personas, de las que 258 donaron sangre y tres plasma, mientras que el lunes 12 de enero de 2026 acudieron 368, con 327 donaciones de sangre y plasma. En este último caso, además, no se trató de un lunes representativo, ya que todavía se mantenía una elevada afluencia de donantes por los llamamientos realizados tras las fiestas navideñas. Aún así, el incremento registrado ayer resulta muy significativo. El número de personas presentadas fue un 172% superior al mismo días del año pasado y un 126% mayor que el mismo día de la semana anterior, lo que confirma el impacto directo del llamamiento tras el accidente.

Desde un punto de vista analítico, la diferencia entre personas que se ofrecieron a donar y las que finalmente pudieron hacerlo se sitúa dentro de los márgenes habituales y responde a los criterios médicos necesarios para garantizar la seguridad de donantes y receptores. Lejos de restar valor a la jornada, este dato refuerza la idea de que la planificación y los protocolos permitieron canalizar una afluencia extraordinaria sin comprometer la calidad del proceso.

El Centro de Transfusión mantiene activa durante el resto de la semana una amplia programación de colectas para seguir reforzando las reservas. Este martes habrá unidades móviles en Sanlúcar la Mayor, en el CEIP San Eustaquio; en Sevilla, en el edificio administrativo de Los Bermejales, la parroquia de San Sebastián y el centro de formación CESUR de la Isla de la Cartuja. El miércoles continuarán las donaciones en Dos Hermanas, en la Hermandad de la Oración en el Huerto, y en distintos centros educativos de Sevilla, como el CESUR del Estadio Olímpico, el IES Torreblanca y el IES Virgen de los Reyes. El jueves las colectas se trasladarán a Coria del Río, Alcalá del Río, Alanís y Los Corrales, mientras que el viernes volverán a Coria del Río y se sumarán Huévar y varios puntos de Sevilla capital, entre ellos la parroquia de la Sagrada Familia y la Hermandad de los Dolores de Torreblanca.

A estas opciones se añaden los puntos fijos de la capital, situados en la avenida Manuel Siurot, abiertos de lunes a viernes de 8 a 21 horas y los sábados de 9 a 15, y en el Hospital Virgen Macarena, con horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas. En ambos casos el aparcamiento es gratuito. La jornada de ayer dejó así una imagen clara de la capacidad de reacción de la ciudadanía sevillana: ante una situación crítica y un mensaje claro, la respuesta solidaria se multiplica y permite reforzar de forma inmediata las reservas de sangre.