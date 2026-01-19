Respuesta masiva de los sevillanos a la donación de sangre para los heridos en el accidente de Adamuz

Desde primera hora de este lunes, la solidaridad ha tomado el Centro Regional de Transfusión, Tejidos y Células (CTS), en la Avenida Manuel Siurot. Los hay, incluso, que aguardaban su turno a las puertas. Algunos llegaban en silencio, otros comentaban las noticias que desde la noche anterior copan tertulias cotidianas y medios de comunicación. Todos compartían un mismo motivo: responder al llamamiento urgente de donación de sangre tras el devastador accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El SOS lanzado por el CTS de Sevilla a través de las redes sociales tuvo un efecto inmediato. Apenas dos horas después, y aún sin datos oficiales cerrados, la afluencia era tal que el centro se vio obligado a activar el plan previsto sólo para situaciones excepcionales. La biblioteca del edificio central, pensada inicialmente como refuerzo, tuvo que habilitarse como sala de donaciones ante la llegada constante de personas dispuestas a ayudar.

Donaciones en la sala improvisada en la biblioteca del Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla. / José Ángel García

Dentro, el ritmo era frenético pero ordenado. Poco antes de las doce del mediodía, la antigua biblioteca ya contaba con dos enfermeros más y cuatro camillas adicionales. El personal sanitario, reforzado desde primera hora, trabajaba sin descanso para atender a todos los donantes.

La sangre extraída en Sevilla tiene un destino claro: Córdoba. Desde el CTS sevillano se canalizan las reservas para reponer las bolsas utilizadas desde la noche del domingo en la atención a los heridos del accidente. Como marca el protocolo, las donaciones de este lunes serán analizadas y no estarán disponibles hasta primera hora del miércoles, un detalle que subraya la importancia de anticiparse y reforzar las reservas de todos los grupos sanguíneos lo antes posible.

Andalucía trabaja en red en este tipo de emergencias. Los centros de transfusión de Sevilla y Granada, los dos grandes centros de producción, se coordinaron desde el primer momento. Desde ambos se envió sangre durante la noche para atender a los heridos de Adamuz. Granada cubre Almería, Granada, Jaén y Málaga; Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y la propia capital hispalense. Un engranaje silencioso que se activa cuando cada minuto cuenta.

La respuesta ciudadana no se limitó al edificio central. Además del CTS de la Avenida Manuel Siurot, la provincia cuenta este lunes con puntos itinerantes en San Juan de Aznalfarache y, en la capital, en la Parroquia de San Sebastián y el edificio administrativo de Los Bermejales. A ello se suma una ampliación excepcional del horario de donaciones en el Hospital Virgen Macarena, que esta tarde permanecerá abierto hasta las 21:00 horas sin cerrar al mediodía.

Todo ocurre mientras Córdoba sigue mirando de frente a la tragedia. El accidente ferroviario registrado el domingo en Adamuz ha dejado, según los últimos balances oficiales, al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos. De ellos, más de un centenar han sido atendidos en centros sanitarios y varias decenas permanecen hospitalizados, incluidos once adultos y un menor en unidades de cuidados intensivos. Aunque las autoridades insisten en que su evolución es favorable y que sus vidas no corren peligro, la magnitud del siniestro mantiene en vilo a toda Andalucía.

El Hospital Reina Sofía de Córdoba lidera la asistencia a los heridos, apoyado de forma preventiva por el Hospital de Andújar y el Hospital Universitario Virgen del Rocío, que mantienen recursos activados y comunicación permanente por si fuera necesaria la derivación de pacientes. Fuentes de la Consejería de Sanidad indican que, hasta el momento no se han producido traslados a Sevilla y tampoco ha sido necesario trasladar profesionales desde otras provincias a Córdoba.