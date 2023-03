"La semana que viene volveremos a estar en alerta por sequía en Sevilla"

"Si no llueve ya, y con ya me refiero a hoy mismo, la semana que viene entraremos de nuevo en alerta por sequía". Luis Luque, subdirector de Producción de Emasesa, empresa metropolitana de abastecimiento de agua de Sevilla, no deja lugar a dudas: "la situación de los pantanos de Sevilla no es buena". Las lluvias de diciembre dieron a los embalses de la provincia un respiro, pero tanto en enero como en febrero las precipitaciones registradas han estado por debajo de la media y marzo no está siendo mejor. De hecho, el pasado mes llovió un 76% menos que la media de los últimos 25 años, según el último informe pluvimétrico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)

Los embalses de la provincia de Sevilla están a menos de la mitad de su capacidad. La situación, no llega a ser grave pero sí preocupante, un dato poco halagüeño teniendo en cuenta que este miércoles se celebra el Día Mundial del Agua.

Los pantanos de la provincia de Sevilla están al 40,44% de su capacidad, según datos de la CHG a fecha de 21 de marzo. Sevilla es la provincia de la cuenca del Guadalquivir que presenta los mejores datos. Los embalses de Huelva están al 20%; los de Córdoba al 19,5%; Jaén, a poco más de 28%; y Granada, al 27,5%.

Hace justo un año, la situación general era mejor: los embalses estaban al 50,60% de su capacidad. Salvo en el mes de diciembre, este invierno que acaba de terminar ha sido más seco de lo habitual. Prueba de ello es que la media de la capacidad de los pantanos de la provincia en los últimos diez años (de esta misma semana) es del 74,63%, 34 puntos porcentuales menos que en la actualidad.

En general, la situación de la Cuenca del Guadalquivir no es buena: hay 1.284,365 hm3 de agua embalsada, lo que equivale al 22,76% del total.

Si se tienen en cuenta sólo los embalses gestionados por Emasesa (Aracena, Zufre, Minilla, Gergal, Melonares y Cala), que son los que abastecen a Sevilla capital y a su área metropolitana, la situación global a 21 de marzo roza el 42%.

"El volumen embalsado actual es de 269 hm3 y el límite fijado para entrar en alerta es de 268 hm3 . Es decir, sólo falta un hectómetro cúbico, por lo que, salvo que llueva, la semana que viene entraremos en alerta", explica Luis Luque.

El subdirector de Producción de Emasesa aclara que, según los recursos actuales, Sevilla y su área metropolitana tiene agua para consumo propio para los próximos dos años. "Si no lloviera absolutamente nada en los próximos meses, cero, las previsiones son de un año y seis meses".

Luis Luque señala que desde que se activó por primera vez el plan de emergencia por la gestión del estado de sequía en Sevilla en noviembre de 2021, no se han recuperado las reservas suficientes para revocar las medidas adoptadas y salir del estado de prealerta.

"Desde 2018, las precipitaciones en nuestra zona han sido insuficientes y el agua que ha llegado a los embalses ha sido menor al gasto anual para poder abastecer a la población. Además del consumo propio, hay que tener en cuenta que se pierde agua con la evaporación del agua debido a las altas temperaturas, por ejemplo", comenta Luque. "Es cierto que vivimos una situación mala pero ésta, de momento, debe ser una preocupación de gestión, no de la población. Si no fuera por la puesta en servicio del embalse de Melonares en 2018, hoy estaríamos en un estado de sequía severísimo".

Las lluvias de diciembre dejaron en los embalses de Emasesa algo más de 50 hm3, lo que equivale a 6 meses de consumo de agua (4 meses si se tienen en cuenta las pérdidas producidas por la evaporización, entre otros). "Estas precipitaciones nos dieron un respiro, pero apenas ha llovido desde que comenzó el año y en breve entraremos en un periodo seco de 5 ó 6 meses, por lo que debería llover en abril y mayo", comenta Luque, que asegura que las previsiones no son claras, puesto que "algunos dicen que abril será un mes muy lluvioso pero la agencia americana no coincide".

Medidas en vigor ante la escasez de agua

Las reservas han pasado del 100% de capacidad en abril de 2018 a menos del 42% en la actualidad. Esta situación ya se produjo el pasado octubre, cuando los diferentes ayuntamientos de la zona publicaron bandos municipales con una serie de medidas que prohibía el uso del agua en casos no indispensables.

Estas medidas siguen vigentes, ya que durante este tiempo no se han recuperado las reservas suficientes. Los principales casos en los que se prohíbe el uso de agua potable son:

Riego de jardines, praderas, arboles, zonas verdes y deportivas, de carácter público o privado.

Riego o baldeo de viales, calles, sendas y aceras, de carácter público o privado.

Llenado de piscinas, estanques y fuentes, privadas o públicas, que no tengan en funcionamiento un sistema de recuperación o circuito cerrado.

Fuentes para consumo humano que no dispongan de elementos automáticos de cierre.

Lavado con manguera de toda clase de vehículos, salvo si la limpieza la efectúa empresa dedicada a esta actividad.

Instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan sistema de recuperación o circuito cerrado.

"Gracias a estas medidas hemos logrado ahorrar más de un 2,5% de agua (el objetivo era del 5%), pasando de un consumo de 116 litros de agua por habitante y día a 110. Esto demuestra que los ciudadanos son consciente de la delicada situación", destaca Luis Luque.

Capacidad de los pantanos que abastecen a Sevilla

Según los datos actualizados a tiempo real que ofrece el organismo de cuenca, los pantanos que abastecen a Sevilla en mejor situación, por encima del 30% de su capacidad, son los siguientes:

Huesna (Sevilla) al 48,87%

Melonares (Sevilla) al 64,23%

La Minilla (Sevilla) al 41,96%

Cala (Sevilla) al 48,91%

El Gergal (Sevilla) al 52,49%

Agrio (Sevilla) al 77,66%

En el otro extremo, figuran los embalses que abastecen a Sevilla en los que el agua está por debajo del 30% de su capacidad. Estos son los siguientes:

Puebla de Cazalla (Sevilla) al 4,71%

El Pintado (Sevilla) al 26,60%

Aracena (Huelva) al 26,25%

Zufre (Huelva) al 15,53%

Torre del Águila (Sevilla) al 21,93%

Todos los datos están extraídos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Cuenca del Guadalquivir que pueden consultarse en esta web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Día Mundial del Agua