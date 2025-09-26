La lluvia irrumpe en Sevilla durante el último fin de semana de septiembre: así evolucionará el tiempo

El otoño, que comenzó el pasado lunes, hará acto de presencia de manera tangible en los próximos días en Sevilla, después de un mes de septiembre marcado por temperaturas más altas de lo habitual y una predominante estabilidad meteorológica. El último fin de semana del mes registrará un cambio significativo de tiempo, poniendo fin al conocido como "veranillo de San Miguel" con la llegada de las primeras lluvias de la estación.

Este cambio está propiciado por la llegada a la península del huracán Gabrielle, que llegó a alcanzar la categoría 4 en el Atlántico. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el ciclón alcanzará las islas Azores este viernes para después perder sus características tropicales. A Andalucía llegará no como huracán, sino como una borrasca extratropical.

Aunque existe cierta incertidumbre en su trayectoria final, los modelos apuntan a que se posicionará cerca del golfo de Cádiz. "En función de cuanto penetre, dejará precipitaciones moderadas en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, más probables e intensas en la superficie del mar", señala la Aemet.

Lluvia en Sevilla a partir del domingo

Predicción del tiempo en Sevilla para el último fin de semana de septiembre / Aemet

La transición en Sevilla de Gabrielle será notable a partir del fin de semana. El viernes y el sábado, el "veranillo" mantendrá unas máximas de 32ºC y mínimas de 15ºC en la capital hispalense. El sábado comenzará a aumentar la nubosidad, pero con solo un 10% de probabilidad de precipitaciones.

El giro meteorológico se producirá en la jornada del domingo. El riesgo de lluvia será del 50% durante la mañana (de 0h a 12h) y del 55% por la tarde y noche. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente hasta los 30ºC. La previsión para el lunes mantiene un 55% de probabilidad de lluvia, aunque con un mayor grado de incertidumbre.