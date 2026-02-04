La lluvia y el viento obligan a cortar dos carriles en la Avenida de la Palmera en Sevilla

Cortados dos carriles en la Avenida de la Palmera por riesgo de caída de una palmera

Las consecuencias del paso de la borrasca Leonardo también se han dejado sentir en Sevilla capital, donde la Policía Local ha cortado dos carriles en la Avenida de la Palmera por el riesgo de caída de una palmera. El aviso se produjo en torno a las 18:10 horas y ha obligado a activar desvíos de tráfico en uno de los principales accesos al sur de la ciudad.

Equipos del Servicio de Parques y Jardines trabajan sobre el terreno para asegurar la zona y retirar el ejemplar afectado, mientras los agentes regulan el tránsito y piden extremar la precaución. Aunque no se han registrado heridos, el incidente ha provocado retenciones puntuales en horas de alta afluencia.

El suceso se enmarca en una jornada marcada por el temporal de viento y lluvia que mantiene en alerta amarilla a la provincia de Sevilla, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las rachas de viento alcanzan los 40 km/h y las lluvias han sido continuadas desde la madrugada.

Las precipitaciones más intensas en la provincia hasta media mañana se han registrado en Lora de Estepa (60 mm), La Roda de Andalucía (43,4 mm), Osuna (29,6 mm), Cazalla de la Sierra (29 mm), Morón de la Frontera (27,8 mm) y Las Cabezas de San Juan (24,2 mm). En la capital, los valores han oscilado entre 19 mm en Sevilla Tablada y 15,9 mm en Sevilla Aeropuerto.

Las autoridades recuerdan la importancia de seguir las indicaciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones adversas.