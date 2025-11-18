Las lluvias disparan al 86% los embalses de Sevilla, veinte puntos más que hace un año

Un giro hídrico impulsado por la borrasca Claudia. Los embalses que abastecen a Sevilla y su área metropolitana se llenan y, en apenas unos días, han alcanzado una situación excepcionalmente holgada para estas fechas.

Según datos de Emasesa, el sistema supera ya el 85,8% de su capacidad total, casi veinte puntos por encima del nivel registrado en noviembre del año pasado, cuando apenas alcanzaba el 64,14%. La tendencia no es coyuntural. Culminó en marzo, cuando se llegó al 98%, y se ha visto reforzada en las últimas jornadas por el paso de Claudia, que ha descargado lluvias intensas en toda la región.

El análisis embalse por embalse confirma una recuperación sostenida y generalizada, aunque con matices. Melonares, el mayor del sistema y clave en el abastecimiento metropolitano, se sitúa al 95,8%, con 177,75 hectómetros cúbicos almacenados. Le sigue Zufre, que alcanza el 87,9%, con 153,99 hectómetros cúbicos, y protagoniza una de las recuperaciones más llamativas ya que hace un año estaba al 48%, prácticamente la mitad que ahora. También Aracena presenta una subida notable y llega al 81,4% tras haber caído al 33% en noviembre de 2024, lo que evidencia un cambio sustancial tras el último temporal.

En niveles igualmente holgados se encuentran El Minilla, al 84,6%, y El Gergal, al 92,1%, este último algo por debajo del 100% que presentaba en estas mismas fechas el año pasado. Sólo el embalse de El Cala se mantiene más rezagado, con un 55,7% de capacidad, aunque sin mostrar signos de preocupación inmediata. En conjunto, la fotografía hídrica del sistema revela una disponibilidad que contrasta con los episodios de estrés vividos hace apenas dos años y que permite afrontar el invierno con mayor seguridad de abastecimiento.

El contexto meteorológico tiene un protagonista claro: la borrasca Claudia. La Puebla de los Infantes registró 90 milímetros de lluvia en un solo día, la segunda cifra más alta de España, y fue uno de los enclaves donde mejor se reflejó la intensidad del temporal. Ese volumen de precipitaciones explica en parte el repunte reciente de los embalses, pero también ha dejado tras de sí un balance significativo de incidencias. El consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, confirmó que Andalucía ha gestionado unas 1.400 incidencias durante el episodio, lo que obligó a mantener activada la fase de emergencia hasta la mañana del domingo, cuando la comunidad pasó a preemergencia debido al cese casi completo de avisos.