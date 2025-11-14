Las lluvias se mantendrán en Sevilla hasta el lunes, que dará paso al frío

Las lluvias se mantendrán en Sevilla hasta el próximo lunes, jornada que dará paso al frío. La jornada de ayer fue muy lluviosa pero apenas hubo incidencias. Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones y tormentas que pueden ser localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental y el sur de la comunidad andaluza, así como un descenso de las temperaturas localmente notable y rachas de viento muy fuertes en el litoral atlántico.

Se activará el aviso amarillo en todas las provincias, excepto Jaén, por lluvias, tormentas, rachas fuertes de viento o fenómenos costeros. Los cielos estarán cubiertos, con precipitaciones generalizadas, en general moderadas, que en la mitad occidental y el sur de la comunidad pueden ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes y persistentes, siendo menos probables e intensas en el extremo oriental.

Habrá brumas matinales, sin descartar nieblas en las sierras, según la predicción de la Aemet. Las temperaturas experimentarán un descenso, que será localmente notable para las máximas en la mitad oriental. Los vientos soplarán del oeste o suroeste, moderados a fuertes en el litoral, con rachas muy fuertes en la costa atlántica, y moderados en el resto.

Como es habitual cada vez que hay un aviso amarillo, el Ayuntamiento de Sevilla mantendrá los parques cerrados, para prevenir accidentes por caídas de ramas o árboles. También estará cerrado el cementerio de San Fernando. Para todo el fin de semana se esperan lluvias, que terminarán la jornada del lunes. El martes ya habrá un brusco descenso de las temperaturas mínimas, que bajarán a los ocho grados dicho día y a los siete el miércoles.