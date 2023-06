La dragona Lola Índigo prende en llamas la Plaza de España con su concierto en Sevilla

El termómetro marcaba 35 grados a las 22:00 horas. Los expertos anunciaron hace días que las temperaturas irían en ascenso conforme avanzara el fin de semana. A pesar de estas previsiones, en la Plaza de España se congregaron, ayer sábado 24 de junio, más de 7.000 personas para ver el espectáculo que Lola Índigo tenía preparado con su Dragón Tour. La granadina ha puesto ya tres álbumes en el mercado. Su carrera esta más que consolidada desde que Ya no quiero ná se convirtiera en el tema del verano de 2018. Un hit considerado por la crítica como "adictivo", que dio paso a muchos otros: Mujer Bruja, Santería, La niña de la escuela, Lola Bunny, El Tonto (con el palmero Quevedo) y un largo etcétera.

Ayer no se dejó ninguno en el tintero. Ofreció un recital digno de admirar por toda su carrera, porque en cada canción la protagonista y su cuerpo de baile se dejaron la piel. Tarea nada fácil dadas las temperaturas. La propia Rosalía ensayó con un neopreno el año pasado para adecuar su cuerpo al mercurio que hace mella en Sevilla entre junio y septiembre.

A las 22:40 horas se apagaron los focos y empezaron a sonar las primeras melodías. "Tú a mí me tienes mal, me pones animal y ya no puedo con la curiosidad de que me toques con la luz apagá", comenzó a cantar la de Huétor Tajar dentro de un huevo gigante en el centro del escenario. El público se rindió a la intérprete y sus bailarines en el estribillo de esta canción, An1mal, que incluyó un primer número de baile con el que desató la locura entre sus fieles, desde mayores a niños. A esta canción le siguieron los versos "porque un día te fallaron, me fallaste" de Para olvidarme de ti.

Los amantes del reggaetón pudieron disfrutar del género con el clásico, más bailable si cabe que la original, de Las gatas del puertorriqueño Daddy Yankee. Una pequeña intro, que supo a poco, de Diskoteca. Tema que la granadina interpreta con la argentina María Becerra.

Con un poco más de calma, un respiro momentáneo para los asistentes y para la propia cantante, que se disculpó por haber empezado media hora más tarde de lo previsto. Una demora que justificó con el propio calor, pero hasta "los equipos se estaban derritiendo", manifestó entre risas mientras bebía agua. "El año pasado estaba ahí con mi amigo Zatu viendo a 50 Cent y le dije ojalá tocar hay, los sueños hay que decirlos en voz alta", expresó Lola Índigo para interpretar después Turismo, La tirita y Cómo te va?. La versión original de este último éxito la entona junto al sevillano Beret, que también actuará en Icónica el próximo 7 de julio.

Una breve tregua para volver a bailar con Toy Story que dio paso a La niña de la escuela. Uno de los temas más conocidos con el que el público cantó junto a la de Granada eso de "baja de las nubes que no eres Goku". Cañonazos de humo, que hacen honor al nombre de la gira, para cantar 4 besos. Y haciendo honor al tema, como no podía ser de otro modo, hubo besos a diestro y siniestro. Con todos y con todas.

Después de Tiki Tiki llegó el momento de Dragón, que da nombre al tour y a su último trabajo. Con segundo cambio de vestuario, Lola Índigo brindó uno de los momentos más emotivos con este canto a los momentos de frustración a pesar del esfuerzo. Así lo dice ella misma: "Mamá, me da miedo quedarme atrás. Quedarme ahí abajo con mi ansiedad".

La cantante volvió a subir las temperaturas con más cañonazos de fuego y con la esperada Trilogía de las brujas: Mujer Bruja, Maldición y Santería. Los últimos versos de este trío dio paso a otro cambio de vestuario para encarar el tramo final del espectáculo. Que no fue corto, pero sí de lo más movido.

"Mis nenas están sueltas, nos ven entre el humo" comienza Ultravioleta con el grupo de bailarines y la protagonista vestidos completamente de verde. En línea con las luces y con los potentes efectos visuales. Le siguió el remix de High, que interpreta originalmente con Lola Becerra y con Tini para seguir con SlowMotion y otro remix, pero esta vez de Las solteras. Un colofón con todas esas canciones que Lola Índigo dedica a la libertad de las mujeres en todos los sentidos: Killa, La Santa o Trendy. De hecho, uno de los momentos más emotivos se produjo justo antes de empezar esta tanda de canciones que dedicó, dada la fecha icónica en que se produjo el concierto, al movimiento Lgtbi.

La cantante hizo referencia a las tremendas agresiones que sufrió una pareja de mujeres, hace pocas semanas, en el Parque Warner de Madrid. También al bullying que sufren muchos niños en sus colegios a causa de la homosexualidad. Delitos de odio, en definitiva, que se siguen dando, se han de denunciar y deben ser frenados con urgencia. "Todavía hay gente que dice que la marcha del Orgullo no es necesaria. La vamos a seguir haciendo, que se vayan acostumbrando", apostilló la cantante con su bandera multicolor en alto.

Concluyó con su último gran éxito y con el primero: El tonto y Ya no quiero ná. A golpe de baile, de ritmo y de fuerza, el dragón de Lola Índigo desafió a las temperaturas sevillanas para poner en llamas la Plaza de España.