El lotero del día en Sevilla es el entrenador del Betis Deportivo: Arzu da un millón de euros en el Sorteo del Niño

El lotero del día en Sevilla se llama Arturo García Muñoz. Por ese nombre quizás el grueso de la población no caiga en quién es, pero si se añade que es más conocido como Arzu, que fue futbolista del Real Betis durante muchos años y que actualmente es entrenador del Betis Deportivo, los lectores ya no se harán esa pregunta. Y es el lotero del día porque, aparte de seguir dedicándose al fútbol, regenta junto a su hermano Jorge una administración de Loterías en Montequinto, Los Candiles, y este lunes han dado ni más ni menos que un millón de euros en el Sorteo Extraordinario del Niño con el tercer premio, el 66777.

"Es un número raro", admitía el propio Arzu ya a la hora de comer, una vez pasado todo el revuelo que se ha montado alrededor del despacho ubicado en el número 44 de la avenida de Europa. Su hermano y él lo cogieron en octubre, así que sólo llevan tres meses mal contados, pero al igual que pasa con su equipo, segundo clasificado en Primera RFEF, la administración también está en racha. El 23 de noviembre dieron un premio del sorteo semanal de la Lotería Nacional, el 31 de diciembre sellaron un segundo premio del Euromillones (188.000 euros) y, como no hay dos sin tres, este lunes calculan que han repartido un millón de euros tanto en Dos Hermanas como en otras localidades imposibles de desvelar, ya que vendieron "mucho de máquina", según Jorge. En total, según sus estimaciones provisionales, han vendido unos cuatro billetes (40 décimos a 25.000 euros cada uno).

Entre lo poco que controlan respecto a los ganadores, los hermanos García Muñoz sí saben que un conocido suyo de toda la vida de su barrio de Dos Hermanas, Cantely (en el club de allí dio Arzu sus primeras patadas a una pelota), ha sido agraciado con 200.000 euros porque compró ocho décimos. Pero de ahí en adelante, poca o ninguna información. Es más, un delegado de Loterías y Apuestas del Estado se pasó este mediodía por el establecimiento pero estos representantes, por cuestiones que no vienen al caso, no informan a los loteros del dinero que dan en premios.

"Ha estado muy repartido", añadía Jorge, que no se creía el éxito que están teniendo desde que consiguieron el traspaso del negocio. La licencia de este despacho, curiosamente, es la que antes se correspondía con el puesto que había dentro de El Corte Inglés de la Plaza del Duque. Su responsable es de Dos Hermanas, como ellos, de ahí la conexión. Y como segunda curiosidad, al adquirir esta administración, Arzu dejó de regentar un estanco que llevaba en Bami, junto al hospital Virgen del Rocío, que a su vez traspasó a otros dos exfutbolistas del Betis: Jaime Quesada y Juan Sabas.

Las anécdotas no acaban ahí. El propio Arzu y su hermano no son dos de los agraciados con el 66777 por los pelos. Resulta que un cliente les pidió un décimo que acabase en 777 y la máquina, aleatoriamente, le sacó el 66777, pero al hombre no le gustó que empezase por esa diabólica combinación de 66 y prefirió comprar otro número. Entonces la encargada de la taquilla les dijo a los hermanos que se quedasen ellos el boleto que había salido, pero justo entró otro cliente, que más tino no pudo tener, y a él sí le convenció el 66777, lo compró y por tanto habrá ganado 25.000 euros.