La mafia del taxi de Sevilla falseó datos para tener más poder en el Ayuntamiento

La asociación Solidaridad Hispalense del Taxi presentó datos falsos para tener más poder de representación en el Instituto del Taxi. Aportó un listado con nombres de taxistas duplicados y profesionales ya jubilados, para aparentar así que contaba con más asalariados afiliados de los que realmente tenía. El Ayuntamiento admite que cayó en un "error humano" al conceder la vocalía de asalariados a Solidaridad, dando por buenos los números inflados por esta entidad. Así consta en una sentencia de un juzgado de Sevilla, que obliga al Consistorio a retirar la plaza a Solidaridad y entregársela a Elite Taxi, que fue la asociación que llevó el caso a los tribunales.

Esta sentencia (emitida en diciembre de 2025 por la juez titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Sevilla) es un episodio más que se vincula a la llamada mafia del taxi de Sevilla, sobrenombre con el que se conoce a la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi y que se ha utilizado incluso en atestados policiales y documentos judiciales. Esta asociación impuso de facto un monopolio en la parada del aeropuerto de San Pablo, que estuvo vigente durante más de 20 años. La operación Aertase, desarrollada por la Brigada de Información de la Policía Nacional hace un año, acabó con estas prácticas delictivas. Toda la cúpula y un buen número de taxistas de Solidaridad permanecen investigados por distintos delitos desde entonces.

Pero antes de que el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla impusiera órdenes de alejamiento del aeropuerto a los responsables de la asociación, otra guerra se libraba en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo por obtener una mayor representación en el Instituto del Taxi, el órgano municipal que gestiona el sector. A finales de 2023, el Ayuntamiento abrió una convocatoria para adjudicar una plaza en el consejo de gobierno de dicho instituto, a través de una vocalía que representara a los taxistas asalariados, es decir, las personas que no son titulares de licencia de taxi pero trabajan en el gremio.

Solidaridad del Taxi presentó un primer listado con 116 asalariados, pero ese número fue cambiando en sucesivos reajustes. Primero la asociación reconocía sólo 81, pero la comisión técnica del Instituto del Taxi lo rebajó a 57 tras cotejar la lista con las bases de datos disponibles. Este número, al ser mayor que los 49 que tenía Elite, hizo que el Ayuntamiento otorgara la plaza a Solidaridad. Sin embargo, tampoco este número era correcto, pues había nombres duplicados, taxistas jubilados y otros errores para engrosar el listado, y en la primavera de 2024, Elite Taxi presentó un recurso en el que rebajaba todavía más el número asalariados de Solidaridad, que cifraba en 33. Además, denunciaba que la solicitud de Solidaridad iba sin firma ni sello y había sido presentada fuera de plazo.

La juez de lo Contencioso-Administrativo da la razón a Elite y rebaja aún más la lista de Solidaridad, hasta los 32, por lo que resuelve que la plaza de asalariados en el consejo de gobierno del Instituto del Taxi deber ser para Elite. Esta asociación ha solicitado ya al Ayuntamiento que ejecute la resolución judicial, pero todavía no lo ha hecho. En la sentencia, además, el Ayuntamiento admite que cometió un "error humano" y lo achaca a que contaba con unos métodos "muy rudimentarios" para poder realizar el cotejo. La juez aprecia una "gran oscuridad" en el expediente administrativo.

En una nota de prensa, Elite Taxi pidió hacer un ejercicio de reflexión sobre estos hechos y definió como "curioso" que el juzgado resolviera el cálculo real de socios y que éste fuera de tan sólo un 27,58% del número que había presentado Solidaridad. Es decir, 32 frente a 116. "La desproporción en la manipulación y existiendo antecedentes del mismo es para que la administración local hubiese sido un poco más rigurosa y cuidadosa en el procedimiento", apunta Elite.

Esta entidad insiste en que el Ayuntamiento de Sevilla debe ejecutar cuanto antes esta sentencia. Elite apunta que acudió a los tribunales "ante la evidencia de un presunto fraude" y lamenta que la asociación Solidaridad presentara un "baile de cifras" con el que provocó los "errores humanos" que admiten los técnicos municipales.

Igualmente, Elite recuerda que Solidaridad infló los números de sus socios en una ocasión anterior, hace cinco años, para ganar la vocalía de los asalariados. Aquella vez, también acudieron a los tribunales, donde les dieron la razón. "La mesa técnica (del Instituto del Taxi) parece desoír dicha advertencia y antecedentes y el 5 de abril de 2024 adjudicaron la vocalía a Solidaridad, con un dictamen final de 57 asalariados frente a los 49 reconocidos a Elite Taxi". Finalmente, el juzgado rebajó a 32 los datos de Solidaridad y condena al Ayuntamiento a entregar la vocalía a Elite.