El mal estado del Pabellón de España de la Expo 92 de Sevilla

La Junta de Andalucía pide en los tribunales a Isla Mágica que desaloje el Pabellón de España por su total abandono

Los pabellones de la Expo 92 de Sevilla que resisten en pie

El edificio, uno de los emblemas de la Expo 92, se encuentra en un estado ruinoso con techos caídos, suelos levantados, pintadas y maleza en muchas zonas. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha pedido en los juzgados que la sociedad Parque Isla Mágica desaloje el inmueble.

