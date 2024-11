Malestar en los caseteros por la incertidumbre con la fecha de la Feria de Sevilla: "Tenemos muchos contratos sin cerrar"

La demora en confirmarse que la Feria de Sevilla de 2025 comenzará el lunes del alumbrado tiene ya consecuencias. Uno de los colectivos afectados por la tardanza es el de los caseteros, los profesionales que se encargan de la gestión hostelera de las casetas durante la semana de farolillos. El hecho de que aún no haya sido llevado a Pleno el cambio de la ordenanza de esta fiesta, que permite el regreso del formato corto -según el ajustado resultado de la consulta ciudadana celebrada en abril-, provoca que se hayan aplazado las reuniones con los titulares y, por tanto, que aún no se hayan cerrado los contratos en un colectivo bastante perjudicado desde la pandemia del Covid. La junta de gobierno local tiene previsto aprobar dicha propuesta este jueves, después de que un error obligara a iniciar de nuevo el trámite. El tiempo apremia.

Primero fue la crisis sanitaria del coronavirus, que suspendió las fiestas dos años. Luego vino la reforma laboral, que causó estragos en el sector. Y ahora, el regreso del formato tradicional de la Feria de Sevilla. Más allá de los perjuicios económicos que supone para los caseteros perder dos jornadas oficiales (domingo y lunes), lo que más malestar causa ahora en el sector es la incertidumbre que, a seis meses, existe sobre el modelo definitivo de la segunda fiesta mayor de la capital andaluza.

Tras la última edición de la Feria, el gobierno de José Luis Sanz, como había prometido en campaña electoral, organizó una consulta ciudadana -similar a la que Juan Espadas llevó a cabo en 2016- sobre la duración de la celebración. Se decidía sobrese mantener la actual, de siete días (tras un año con cifras récords) o regresar a la tradicional, la de seis jornadas (la del lunes del alumbrado). Esta encuesta -sobre la que ahora hay acusaciones de "irregularidades"- se saldó con un ajustado resultado (una diferencia de poco más de 4.000 votos) a favor de la Feria de lunes a domingo.

Con la duda hasta Navidad

Han pasado casi siete meses de esta polémica consulta y, oficialmente, no hay ningún cambio para la Feria de 2025. La pretensión del Ayuntamiento es que el real de los Remedios se encienda la noche del lunes y no la del sábado, pero el trámite reglamentario para que el resultado de la encuesta sea efectivo aún no ha comenzado. La demora afecta a varios colectivos. Entre ellos, uno de los más importantes para la semana de los farolillos, el de los caseteros. José David Martín es el presidente de la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria. La palabra que más usa para describir la situación que atraviesan es "incertidumbre". "A seis meses de que empiece la Feria aún no tenemos confirmado si lo hará el sábado o el lunes. Aunque parezca que no tiene mucha importancia, esa información resulta clave para nuestros negocios", asevera este casetero.

"Hemos tenido que aplazar las reuniones con los titulares de las casetas para cerrar los contratos. Hasta que el Pleno no confirme que se cambia de fecha, no podemos firmar ninguno. Vamos a llegar a Navidad con la duda", explica Martín. Una falta de certeza que se añade a los problemas que atraviesa el gremio desde la pandemia del Covid, que mermó los profesionales que se dedican a esta gestión, a lo que se añadió la reforma laboral que también complicó la actividad hostelera en las ferias.

La mayoría de los caseteros no son partidarios del regreso del formato corto. Según Martín, el hecho de que la noche del alumbrado vuelva a ser la del lunes provocará que se pierdan las dos jornadas con mayores cifras de ventas, la del domingo y el lunes. "Sin que se confirme aún la vuelta a los seis días, ya podemos vaticinar que en 2025 tendremos menos facturación", añade el presidente de la patronal andaluza de los hosteleros de ferias.

El trámite a seguir

Por ahora, lo único que confirma el Ayuntamiento es que este jueves se lleva a junta de gobierno local la modificación del punto 1 de la ordenanza de la Feria, relativo a su duración. Ya se hizo en verano, pero un error administrativo ha obligado a reiniciar el trámite. El cambio por completo de la normativa se tratará más adelante. El siguiente paso será debatirlo y votarlo en Pleno, presumiblemente el de diciembre, aunque esta fecha también puede posponerse si se atiende a los plazos establecidos.

Debe recordarse, en este sentido, que tras aprobarse en junta de gobierno se abre un periodo de 30 días hábiles de alegaciones, que acabará el 9 de enero, mes en el que se trasladaría a Pleno. El cambio puntual de la ordenanza requiere del apoyo de un grupo de la oposición. Podemos-IU ya ha dejado claro que votará en contra por las dudas que le genera la consulta, Vox pide a cambio que San Fernando recupere su día festivo (sustituido desde la década pasada por el miércoles de farolillos), mientras que en el PSOE se dejó entrever, en un principio, la abstención, que resultaría clave para que volviera el lunes del alumbrado. Puede que esta postura cambie. Hasta entonces, todo son dudas que ya perjudican a los sectores implicados en la celebración.