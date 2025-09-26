Mango reabre en la calle O’Donnell con un homenaje a la cerámica de Triana: "Nos encanta"

Mango ha reabierto este viernes su tienda insignia en el número 7 de la calle O’Donnell de Sevilla tras una profunda reforma que ha ampliado el espacio hasta los 900 metros cuadrados, consolidando su presencia en la ciudad. La tienda, inaugurada originalmente en 2004 y dedicada a las líneas Woman y Kids, incorpora ahora el concepto de retail New Med, un enfoque que busca transmitir la frescura de la marca y que está inspirado en la cultura y el estilo mediterráneos.

El concepto New Med se centra en la creación de espacios más luminosos, fluidos y cercanos, con una estética que combina modernidad y calidez. La reforma ha permitido mantener la distribución anterior de la tienda, muy valorada por los clientes habituales, a la vez que se ha incorporado un guiño muy especial a la ciudad: la cerámica de Triana. Mango ha trabajado de la mano de Cerámicas Sevilla 1952, una iniciativa familiar que ha dedicado décadas a preservar y difundir la tradición cerámica sevillana.

Guiño a la artesanía sevillana

La colaboración con la entidad se centra en la recuperación de la técnica de la cerámica de arista, originaria del siglo XV y presente en numerosos palacios y monumentos históricos de Sevilla, como el Palacio de los Marqueses de la Algaba. Esta técnica, reconocible por sus diseños geométricos y esmaltes de vivos colores, se ha incorporado en el nuevo diseño de la tienda, rindiendo homenaje tanto a los artesanos del pasado como a quienes mantienen viva la tradición en la actualidad. Según la compañía, la intención es “integrar la identidad sevillana en un espacio que también refleja el espíritu mediterráneo y contemporáneo de Mango”.

"Tiene mucha luz, nos encanta que sea tan amplia"

El día de la reapertura, el ambiente fue de entusiasmo y curiosidad. Dos clientas, madre e hija, Ana y Ana María, visitaron la tienda y destacaron la sensación de claridad y amplitud que ofrece la nueva distribución: “Me ha encantado, porque utilizan muy bien la luz, y eso es muy importante en una tienda. La disposición es muy parecida a la anterior, lo que nos da sensación de familiaridad, pero el guiño a la ciudad es precioso”, comentaron.

La reapertura de la tienda de O’Donnell coincide con un viernes lleno de eventos culturales y de ocio en Sevilla, lo que ha añadido un extra de visibilidad y afluencia. Entre los eventos destacan la corrida de toros en la Maestranza y la carrera nocturna del Guadalquivir, lo que convierte este día en una jornada de gran dinamismo para la ciudad.

Mango continúa consolidando su presencia en Sevilla y Andalucía. Además de esta reapertura, la marca ha ampliado recientemente su punto de venta en el centro comercial Nervión Plaza y ha inaugurado dos tiendas ‘stand-alone’ de la línea Teen, reforzando su apuesta por adaptarse a diferentes públicos y segmentos de mercado. Actualmente, la marca cuenta con 13 puntos de venta en Sevilla y 60 en toda Andalucía.