Manuel Carrasco comparte detalles de los conciertos que dará en Sevilla en 2026: "Va a ser lo mejor que haya hecho hasta ahora"

Manuel Carrasco visitó anoche el programa El Hormiguero, donde explicó la dimensión del proyecto que acaba de anunciar: cuatro conciertos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla en junio de 2026, concebidos como un universo conceptual titulado Salvaje desde la Raíz.

Durante la entrevista, el artista destacó que esta propuesta surge en un momento muy simbólico de su trayectoria. “Se cumplen diez años en 2026 del primer estadio que yo hice, que fue en Sevilla”, recordó, aludiendo al concierto que marcó un punto de inflexión en su carrera. “Después vino Metropolitano, Bernabéu, Villamarín…”, añadió, subrayando la evolución de su presencia en los grandes recintos del país.

Los cuatro conciertos —13, 14, 19 y 20 de junio de 2026— tendrán identidades diferenciadas, cada una en homenaje a una de sus giras y discos más recientes: Bailar el Viento, La Cruz del Mapa, Corazón y Flecha y Pueblo Salvaje. El propio Carrasco lo explicó así: “Cada concierto tiene un nombre, que son los cuatro últimos discos, los más icónicos y los que me han dado los conciertos más importantes. Cada concierto va a ser diferente”.

El artista detalló que, pese a esa diversidad, existirá un hilo conductor entre las cuatro noches: “Va a haber un nexo de unión entre ellos, porque hay canciones importantes, muchos de mis éxitos… El que venga va a escuchar las canciones importantes. Pero cada concierto nos llevará a una época distinta, con una estética, unos visuales, un vestuario y una propuesta diferente”. Además, adelantó que rescatará temas menos habituales en sus directos: “Voy a recuperar muchas canciones que no suelo cantar de esos discos”.

Carrasco reconoció que el despliegue técnico y artístico del proyecto es excepcional. “La idea es una locura, porque montar esto en un escenario de esa envergadura no es algo que podamos llevar por España. Queríamos que fuera especial, y Sevilla reúne todas las características”, afirmó. Para él, la elección del Estadio de La Cartuja es una decisión emocional: “Sevilla ha sido un sitio de peregrinaje para mi público y me ha acompañado durante toda mi carrera. Va a ser lo mejor que haya hecho hasta ahora”.

La relación especial de Carrasco con Sevilla

La historia entre Manuel Carrasco y Sevilla es larga y continua. Entre 2016 y 2017, el artista llevó a cabo la gira Bailar el Viento, con la que presentó el álbum homónimo. La tercera parada de aquella gira tuvo lugar el 21 de febrero de 2016 en FIBES, pero fue el 11 de junio de ese mismo año cuando regresó a la capital hispalense para ofrecer su primer concierto en el Estadio de La Cartuja, un hito que inauguró una relación especial con ese recinto.

Años después, en 2019, Carrasco volvió a alcanzar cifras históricas durante la gira ‘La Cruz del Mapa’, que tuvo una de sus citas más multitudinarias el 21 de junio en el Estadio Benito Villamarín, donde reunió a más de 55.000 personas. Esa misma gira se amplió en 2022 bajo el nombre ‘Gira LCDM: Hay que vivir el momento’, culminando de nuevo en La Cartuja el 11 de junio de 2022. Aquella noche se convirtió en un acontecimiento histórico: 74.345 espectadores, el concierto con mayor asistencia de un solista en un solo evento en España.

En 2023, Carrasco regresó al mismo escenario para abrir la gira Corazón y Flecha con dos conciertos que reunieron a cerca de 140.000 asistentes, y en 2025 volvió a colgar el cartel de “sold out” ante 70.000 personas con el inicio de su Tour Salvaje.

Un proyecto sin precedentes para 2026

Con Salvaje desde la Raíz, Manuel Carrasco aspira ahora a consolidar su vínculo con Sevilla y, especialmente, con el Estadio de La Cartuja. A lo largo de dos fines de semana consecutivos, el recinto podría reunir cerca de 280.000 personas en total, con una media de 70.000 asistentes por noche. Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 18 de diciembre a las 12:00 horas en la web oficial del artista.