Manuel Eugenio Dorado toma posesión como nuevo decano de la Facultad de Medicina de la US

Manuel Eugenio Dorado ha tomado las riendas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla con el compromiso de impulsar un proyecto basado en la colaboración, la innovación y la excelencia académica. Con el lema La ilusión es nuestro proyecto, el nuevo decano se propone reforzar la identidad de la institución, modernizar sus infraestructuras y adaptar la formación médica a los retos del siglo XXI, consolidando a la Facultad como un "referente nacional e internacional en Medicina y Biomedicina".

Entre sus objetivos, expuestos en un comunicado tras su toma de posesión, el nuevo decano destaca la intención de situar a la Facultad "al más alto nivel", tanto a nivel nacional como internacional. Para ello, se propone "reforzar la identidad institucional del centro" mediante la "modernización de infraestructuras y la innovación docente y digital, así como impulsar la simulación clínica y la práctica asistencial temprana". Además, pretende "promover una formación médica ética y humanista, fomentar la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento, fortalecer la internacionalización y garantizar un liderazgo transparente y participativo". Otro de sus retos será adaptar el plan de estudios a la medicina del siglo XXI, ha destacado la institución académica en un comunicado.

Dorado cuenta con una amplia trayectoria académica e investigadora. Manuel Eugenio Dorado ha ejercido como director de la Clínica Podológica Universitaria y vicedecano de Ordenación Académica y Digitalización de la Facultad de Medicina, además de asumir diversas responsabilidades académicas en el centro. A lo largo de su carrera, ha dirigido y codirigido numerosas tesis doctorales y trabajos de fin de estudios, contribuyendo a la formación de nuevos investigadores. Recientemente, ha sido nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.