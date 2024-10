Manuel Marchena: "El nuevo estatuto de la US está concebido para que no me pueda presentar a rector"

"El nuevo estatuto de la Universidad de Sevilla está concebido para que no me pueda presentar a rector". Así se expresa el candidato a dirigir la Hispalense, el catedrático Manuel Marchena, tras tener conocimiento de las últimas aportaciones al borrador del nuevo estatuto de la institución académica, que ha de adaptarse a la reforma universitaria. Según Marchena, entre las condiciones exigidas para ser rector, se ha incluido el haber estado previamente, como mínimo, cuatro años al frente de un "órgano unipersonal". Para el que fuera consejero delegado de Emasesa, este requisito supone "perpetuar a la casta" al frente del gobierno de la US, en tanto que impide que cualquier persona con experiencia en otros ámbitos opte a dirigir la universidad.

Marchena, en declaraciones a Diario de Sevilla, ha explicado que, tras darse a conocer en verano el contenido del borrador primitivo del nuevo estatuto, se han introducido varios cambios desde entonces. Se trata de la versión actualizada que se llevará al claustro para que se presenten enmiendas y se apruebe. Entre las novedades incorporadas, según siempre el catedrático de Análisis Geográfico Regional, existe una que afecta de lleno a quienes aspiren a ser rector de la US.

Se refiere con esta declaración al artículo 24.2. En él se establece que "podrá presentar su candidatura a rector o rectora el personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo que preste servicios en la Universidad de Sevilla y acredite los siguientes méritos: tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún órgano unipersonal".

Pensado para "la oligarquía"

Es este último requisito al que alude Marchena, pues su cumplimiento supone reducir drásticamente el número de candidatos a rector. "El nuevo decreto se ha concebido para que no me pueda presentar a rector y para que el cargo quede reducido a la casta, a la oligarquía", lamenta el catedrático. "Tú di que contigo la universidad giraría 180 grados su rumbo, que hoy es un rumbo perdedor según los ranking internacionales, que cambiarías los objetivos, que los poderes fácticos internos perderían el poder y privilegios, que tú levantarías las alfombras. Cuando te pregunten por qué no te puedes presentar, di que porque no has ocupado ningún órgano unipersonal", explica.

Marchena, que ocupó varios altos cargos de gestión pública durante los gobiernos del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín al frente de la Alcaldía de Sevilla, considera muy "injusto" el nuevo requisito. "He gestionado mucho más que cualquier órgano universitario unipersonal y tengo más experiencia de gestión pública que cualquiera que esté en el Rectorado hoy sentado, pero no puedo presentarme porque tengo que garantizar que la dinastía se perpetúe", lamenta el candidato a rector.

Ante esta situación, Marchena ha optado por la denuncia "mediática" de este cambio en el futuro estatuto y por intentar que el claustro presente enmiendas a tal condicionante. También pedirá a la Junta de Andalucía que supervise dicho texto, con el fin de "garantizar la participación pública" en las elecciones a rector. No descarta, incluso, llevar este asunto a los tribunales.