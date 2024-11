La Marea Blanca vuelve a las calles de Sevilla contra el "extremo deterioro" de la sanidad pública

"No te quedes esperando. Muévete por tu salud". Es el lema con el que la Marea Blanca vuelve este domingo a las calles de Sevilla en una manifestación convocada para alertar sobre el "extremo deterioro de la sanidad pública" "Está llegando a un extremo de gravedad que no podemos consentir más", remarcan los convocantes. Una protesta que se repetirán en todas las capitales de provincia andaluza.

La marcha partirá a las 12:00 horas desde la calle María Auxiliadora esquina con José Laguillo y continuará por Recaredo y Menéndez y Pelayo para finalizar en la glorieta del Cid. "Las largas listas de espera están generando complicaciones en enfermedades crónicas, incluso en algunos casos, por falta de atención en tiempo adecuado, situaciones irreversibles de la enfermedad y muertes. De la misma forma, las demoras asistenciales en los centros de salud se están computando ya entre dos semanas y hasta treinta días en algunos casos", insisten desde la asociación que critican la "irresponsabilidad y mala gestión del Gobierno andaluz". "No podemos permanecer indiferentes. No podemos dejar de mostrar nuestra indignación más elevada y nuestro rechazo a la situación", señalan desde Marea Blanca.

La plataforma, que invita a la ciudadanía sevillana a sumarse a la manifestación, exige entre otras cuestiones "medidas de reforzamiento de la sanidad pública, el cese de los trasvases presupuestarios del dinero público a la sanidad privada, el aumento de plantillas en los centros de salud y servicios hospitalarios y un papel activo de la ciudadanía en todo este proceso que se está dando como consecuencia de la grave irresponsabilidad en la gestión del gobierno Moreno Bonilla".

Marea Blanca ha aseverado que esto no se trata de "errores puntuales en la gestión", sino de "una estrategia bien diseñada que pasa, en primer lugar, por deteriorar la sanidad pública, principalmente la atención primaria de salud, y cronificar las listas de espera, para que todo ello permita la expansión de la sanidad privada". "Es una estrategia conducente a generar una reconversión sanitaria que dé lugar a un modelo de servicios sanitarios dual donde una sanidad publica empobrecida, saturada y deteriorada atenderá a la gente mayor, a las personas con enfermedades crónicas complicadas o con antecedentes oncológicos, pluripatológicos o cardiovasculares", insisten y añaden: "pacientes todos ellos que, sabido es, no los quiere la sanidad privada porque les resulta de un coste excesivo para sus cálculos de beneficios. Y una sanidad privada, empresas muchas de ellas multinacionales, que va aumentando sus negocios, sus pólizas y sus infraestructuras, incrementando su expansión a costa del dinero público, bajo el farisaico lema de colaboración público privada, que no es otra cosa que una clara parasitación del presupuesto público para el beneficio privado", concluye Marea Blanca.