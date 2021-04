“En esta segunda ola los hospitales de la India se han quedado sin oxígeno”

Dirige la unidad de infecciosos en un hospital Covid de la Fundación Vicente Ferrer. Iba para un año a la India y ya lleva 12. El médico Gerardo Álvarez-Uría Miyares (Gijón, Asturias, 1975) dirige desde 2009 el servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Bathalapalli de la Fundación Vicente Ferrer en la ciudad de Anantapur (India), principal centro de referencia para el Covid-19 en la provincia de Andhra Pradesh, al Sur del país, donde la Fundación tiene tres hospitales.

De 2006 a 2008 fue jefe de sección en la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical en el North Manchester General Hospital (UK). Vive en la India con su esposa, de Ecuador, médico de familia, apurando el día a día y sin mirar al largo plazo ni a planes preestablecidos porque "a veces la vida te sorprende y los planes que tienes no siempre salen como tú esperas", nos comenta en conversación telefónica.

"En tres semanas se han llenado todas las camas que teníamos en el hospital, las camas de UCI están repletas y ya no tenemos más oxígeno disponible"

"Necesitamos un generador de oxígeno que cuesta 85.000 euros. La compañía que nos suministra el oxígeno no tiene más para darnos. No podemos rellenar el tanque regularmente"

-¿Cómo está siendo la incidencia del coronavirus en la India?

Aquí la epidemia del coronavirus llegó más tarde que a Europa. Mientras en Italia y España ya estábamos en la primera ola con muchísimos casos y los hospitales llenos, en la India empezaban los contagios. Fue una primera ola paulatina. Por ejemplo, en nuestro hospital tardamos tres meses (desde abril a junio-julio) en que se llenara y no diéramos abasto. Pero en esta segunda ola, prácticamente en tres semanas se han llenado todas las camas que teníamos en el hospital, las camas de UCI están repletas y ya no tenemos más oxígeno disponible. En otras ciudades están en la misma situación.

-La Fundación Vicente Ferrer ha lanzado la campaña de emergencia ‘Oxígeno para la India’ ante la falta de suministro para casos graves

-Nuestras reservas de oxígeno están bajo mínimos ahora mismo. Los pacientes con coronavirus consumen hasta 30 o 40 litros por minuto porque no pueden respirar. Un generador de oxígeno es indispensable para estos pacientes.

¿Qué recaudación necesitan para comprar un generador de oxígeno?

-El aparato cuesta 85.000 euros. Con un generador de este tipo al menos solucionaríamos el sistema que tenemos: un tanque central de oxígeno que se va rellenando para dar servicio al hospital de Bathalapalli, al Sur del país, que atiende a 4 millones de personas. El problema ahora es que la compañía que nos suministra el oxígeno no tiene más para darnos. Por eso no podemos rellenar ese tanque regularmente y lo consumimos antes de que la compañía lo rellene.

"Se ha detectado que la cepa tiene algunas mutaciones, pero no está confirmado que sea más contagiosa o más virulenta"

Se puede colaborar con la campaña 'Oxígeno para la India' a través de la web de la Fundación Vicente Ferrer o en el teléfono 900 111 300. Las personas interesadas en colaborar con la campaña de la Fundación Vicente Ferrer pueden hacerlo a través de la web o llamando al teléfono 900 111 300. La Fundación Vicente Ferrer es una Organización No Gubernamental de Desarrollo comprometida desde 1969 con el proceso de transformación de zonas rurales en Andhra Pradesh y Telangana (sureste de la India). Apoya a comunidades empobrecidas y grupos especialmente vulnerables: mujeres y personas con discapacidad. Aplica sus programas en 3.600 pueblos y apoya a cerca de tres millones de personas. El modelo de desarrollo de la Fundación en la India coincide con el conjunto de propuestas globales de la ONU para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.

¿Han empeorado los contagios en la India con una nueva cepa del virus que es más virulenta?

Bueno, hasta ahora se ha detectado que la cepa tiene algunas mutaciones, pero no está confirmado que sea más contagiosa o más virulenta. Incluso se ha visto que los nuevos casos de coronavirus en la India no están provocados por esta cepa, sino por una normal. Entonces, creo que es un poco pronto. Hay que esperar. Es probable que lo que en realidad está pasando es que haya sido por un contagio entre la población, por una segunda ola como la que tuvimos en España.

"En las megápolis es donde se ha incubado y se ha expandido el virus más rápidamente"

-¿Los casos con coronavirus graves se dan entre personas más jóvenes?

-Sí. Son de 30 a 50 años. No sabemos cuál va a ser la mortalidad final. Habrá que esperar a ver qué efecto tiene en esta franja de población.

-¿Es más difícil la prevención de contagios por el coronavirus en la India que en otros países?

-Con más de 1.300 millones de habitantes, es uno de los países más poblados del mundo. Y en las ciudades la densidad de población es muy alta: en una casa de 15 metros cuadrados pueden vivir seis personas en el suelo. En las más grandes, las megápolis, que superan los 10 millones de habitantes, es muy difícil evitar los contagios. Esto sucede sobre todo en Mumbai y Delhi, también en Bangalore, Hybderabad, Chennai, etc. En estos territorios es donde se ha incubado y se ha expandido el virus más rápidamente.

-A más contaminación, más contagios

-Sí, las ciudades más grandes de la India son las más contaminadas del mundo. Es donde el virus se transmite más fácilmente. El hacinamiento, la contaminación por el transporte....También ha influido la relajación de la población, que pensaba que tras la primera ola el virus no iba a volver y resulta que la segunda ola es mucho peor que la primera.

-El teatro, más que la tele, está siendo la vía para difundir la prevención del covid-19

-En las áreas rurales, donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer, hay sitios donde no llega la electricidad. Por eso muy poca gente tiene televisión y la forma de hacer prevención sanitaria muchas veces es ir por los pueblos hablando con la población, o con representaciones teatrales para que entiendan cómo prevenir el virus.

"Las ciudades más grandes de la India son las más contaminadas del mundo. Es donde el virus se transmite más fácilmente. El hacinamiento, la contaminación por el transporte...."

-Es un proceso muy lento para prevenir

-Claro. Es muy difícil llegar a tantos millones de habitantes de forma efectiva.

-La pobreza es otro factor determinante en los contagios

-Sí, en las zonas más pobres hay más personas analfabetas, viven más hacinadas en casas más pequeñas, con más hijos, y tienen que trabajar en situaciones peores.

-En el hospital donde trabaja, ¿qué dificultades tienen para luchar contra el covid-19?

-El hospital está lleno. No podemos admitir a más pacientes por falta de camas disponibles. Estamos intentando habilitar camas con oxígeno en otras áreas que no acogían a pacientes, como pasillos y aulas que servían par la formación. Pero la situación es crítica. No hay sitio.

-¿No se pueden habilitar hospitales de campaña en zonas exteriores?

-Se podría hacer. El problema es el oxígeno. Se podrían poner botellas directamente a los pacientes, pero ni siquiera hay botellas.

-Los contagios nuevos en las últimas 24 horas superan los 350.000, la cifra de muertos al día diagnosticados supera los 2.700 al día....¿cómo va la vacunación?

-Se ha completado en estos meses la vacunación a los trabajadores sanitarios y al personal que trabaja en primera línea, como policías, etc. Lo que ha ido un poco más lento es la vacunación de la población general por las noticias que llegaron de que AstraZeneca estaba dando problemas de trombos y efectos secundarios. La gente tenía mucho miedo a ponerse esta vacuna. Por eso el proceso de vacunación ha ido más despacio de lo deseable. Ahora parece que está yendo algo más rápido. En la India las vacunas que se han aplicado a la población son la AstraZeneca y otra que se desarrolló de la India.

"Ha ido un poco más lenta la vacunación de la población general por las noticias que llegaron de que AstraZeneca. La gente tenía mucho miedo a ponerse esta vacuna"

-¿Cuál es el porcentaje de población general vacunada?

-La población que se ha puesto una dosis asciende al 10%, que son unos 130 millones de habitantes.

¿La esperanza de vida en la India ha mejorado?

Sí, ha mejorado mucho en los últimos años de forma que la esperanza de vida alcanza los 69 o 70 años. Antes la gente moría más por enfermedades infecciosas y con las vacunas, la mejora de la higiene y de la nutrición el país ha evolucionado y ha bajado mucho la mortalidad infantil. Ahora la mayor parte de enfermedades son las no transmisibles: diabetes, hipertensión, cáncer, y las cardiovasculares.