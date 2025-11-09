Mercasevilla aprueba una inversión de 1,8 millones de euros para renovar infraestructuras

La Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, integrada por el Ayuntamiento de Sevilla y Mercasa y presidida por la delegada Evelia Rincón Cardoso, ha aprobado en su última sesión seis nuevas actuaciones orientadas a la mejora, mantenimiento y modernización de las infraestructuras de la Unidad Alimentaria, por un importe total de 1.836.228,65 euros. Estas iniciativas se enmarcan en el plan de inversiones que la entidad viene desarrollando con el objetivo de reforzar la seguridad estructural, la eficiencia operativa y la sostenibilidad ambiental de sus edificios e instalaciones.

Entre las intervenciones aprobadas figura la reparación del forjado unidireccional en los soportales del edificio de oficinas técnicas, una actuación destinada a reforzar la seguridad de las zonas de tránsito y garantizar la estabilidad del inmueble, con un presupuesto de 85.766,64 euros. También se modernizará y ampliará la red de canalizaciones que conecta la Central de Control con los accesos principales, incorporando nuevas canalizaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de seguridad por un importe de 171.800 euros, lo que permitirá mejorar la eficiencia energética y tecnológica del recinto.

Asimismo, se ha adjudicado la renovación del sistema de abastecimiento de agua para rociadores y BIES en la Nave de Pescado y Marisco “El Barranco”, con el objetivo de sustituir instalaciones obsoletas y mejorar la seguridad operativa, con un presupuesto de 75.398 euros. En la Nave V se aplicará una nueva capa de asfalto y slurry sobre el pavimento actual del muelle de carga, con un valor estimado de 141.993,88 euros, lo que permitirá optimizar las condiciones de trabajo y la seguridad durante las labores de carga y descarga.

Otra de las actuaciones aprobadas es la adecuación de la cámara de conservación de producto congelado en la Nave de Pescados y Mariscos, que con una inversión de 141.567,20 euros mejorará el aislamiento térmico, la eficiencia energética y la seguridad de las instalaciones frigoríficas, asegurando el mantenimiento de la cadena de frío.

Por último, se sustituirán las cubiertas de fibrocemento de la Nave III de Frutas y Hortalizas por paneles sándwich de alta eficiencia térmica y materiales sostenibles, eliminando el fibrocemento y contribuyendo a un entorno más saludable, seguro y energéticamente eficiente. El valor estimado de esta intervención asciende a 1.219.702,93 euros.

La presidenta de Mercasevilla, Evelia Rincón Cardoso, ha destacado que estas actuaciones “reflejan el compromiso firme de Mercasevilla con la conservación, modernización y mejora de sus infraestructuras, garantizando unas instalaciones seguras, eficientes y sostenibles, a la altura de las necesidades de los operadores, trabajadores y ciudadanos”. Asimismo, ha subrayado que “todas las obras han sido planificadas bajo criterios de eficiencia técnica, responsabilidad presupuestaria y transparencia administrativa, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y asegurando la máxima concurrencia en los procesos de licitación”.

Con estas actuaciones, Mercasevilla avanza en sus objetivos estratégicos de modernización, seguridad y sostenibilidad, consolidándose como un referente de gestión responsable y mejora continua en el ámbito de las unidades alimentarias.

Mercasevilla forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo, que abastece de alimentos a más de 30 millones de personas y constituye un eslabón fundamental en la cadena de valor agroalimentaria, con una red de 24 mercas en toda España.