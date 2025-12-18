El Metro de Sevilla cierra antes de tiempo la estación de Puerta de Jerez y deja sin servicio a los últimos viajeros

Sorpresa e indignación entre los usuarios del Metro de Sevilla al encontrarse la noche de este jueves cerrada la puerta de entrada a la estación Puerta de Jerez en torno a las 23:09 de la noche, antes de que pasasen por ella los últimos trenes en dirección a Olivar de quintos y Ciudad Expo (este último para allí a las 23:23).

Aludiendo a motivos de seguridad, los empleados de seguridad decidieron cerrar el acceso a la estación y no dejaron acceder a los viajeros que pretendían tomar los últimos trenes.

Los empleados de seguridad abrieron la puerta para dejar salir a los viajeros que llegaban en el último tren, cuando ya no tenía sentido dejar a nadie entrar.

Dichos empleados, que rehusaron identificarse, aludieron, en declaraciones a este periódico, a razones de seguridad por la aglomeración de usuarios en la estación y a las instrucciones recibidas de sus superiores. La empresa no había comunicado por sus redes sociales ni por otros medios el cierre.

Entre los usuarios que iban llegando se mezclaban quienes regresaban a casa tras pasar la tarde paseando y quienes, la mayoría, salían de trabajar. "Cojo el Metro todas las noches a esta hora y me encuentro con esto", comentaba una señora que todos los días se desplaza desde San Juan de Aznalfarache. Lo mismo comentaba un señor que no ocultaba su enfado mientras buscaba un Uber que le llevase a Mairena del Aljarafe.

Había también afectados en el sentido contrario de la línea de Metro. No solo una pareja más veterana que se dirigía a la Gran Plaza, sino una chica que también acababa de salir de trabajar y que se dirigía a Olivar de Quintos.