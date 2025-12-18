Sanz desvela que el Ayuntamiento ha presentado alegaciones contra un Metro en superficie en Bermejales y en Bellavista

El Paseo de Europa de Los Bermejales es la zona más afectada por el Metro.

El alcalde José Luis Sanz ha anunciado este jueves en el Pleno ordinario, en respuesta al PSOE, que el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado alegaciones al tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla para que la línea no discurra en superficie por la afección que causaría a los viarios consolidados de Los Bermejales y de Bellavista. Sanz mostró el documento de alegaciones, presentadas por la Gerencia de Urbanismo el pasado 3 de diciembre y aceptadas por la Junta, pese a que el plazo oficial terminó el 2 de diciembre.

En el documento de alegaciones se dice sobre Los Bermejales que "con respecto a la solución planteada por la alternativa seleccionada para el Paseo de Europa, en los Bermejales, se solicita que se analicen soluciones técnicas constructivas o de ordenación urbana que minimicen la afección a este espacio libre y a los viarios consolidados del Barrio de los Bermejales".

Sobre el trazado previsto en Bellavista, Urbanismo alega que "de la familia de alternativas presentada se considera más adecuada para la funcionalidad y articulación urbana de la ciudad, la que se traza por el barrio consolidado y avenida de Bellavista, ya que se localiza en el eje principal de la actividad del barrio de Bellavista dando servicio a la población y actividades actualmente implantadas a ambas márgenes de la Avenida".

Del Metro en Bellavista también se añade que "igualmente, con respecto a la solución planteada para la alternativa seleccionada para la zona de Bellavista, se considera que el trazado propuesto debería ser preferentemente en subterráneo en todo el barrio de Bellavista, o en su defecto, proponiendo soluciones técnicas que minimicen la incidencia en la funcionalidad y capacidad del viario, y que favorezcan la integración urbana del Metro en este tramo del trazado".

Sobre el trazado en la avenida de la Palmera y la avenida de Jerez, las alegaciones del Ayuntamiento apuntan que "no se consideran admisibles para el Ayuntamiento desde la perspectiva de la articulación e integración urbana en la ciudad de Sevilla de un sistema de transporte de alta capacidad como el Metro, las alternativas que plantean tramos en superficie en viarios principales de la ciudad como la Avenida de la Palmera y la Avenida de Jerez".

Puede consultar bajo estas líneas el documento de alegaciones

El PSOE le afeó a Sanz que no había hecho los deberes con el Metro

El Grupo Socialista, por medio de su portavoz, Antonio Muñoz, afeó este jueves al alcalde que "no hiciera los deberes" respecto al tramo sur del Metro. En respuesta a Muñoz, Sanz declaró: "claro que hemos presentado alegaciones para que el trazado sea soterrado o subterráneo" y ha mostrado el documento con el registro electrónico de las alegaciones, con fecha 3 de diciembre, en el que se recogen las aportaciones de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente sobre el estudio informativo de dicha línea 3 Sur del Metro.

Así pues, el Ayuntamiento de Sevilla ha incumplido el plazo oficial para presentar alegaciones, ya que este finalizó el 2 de diciembre.

"Nuestra prioridad es defender los intereses de los vecinos de todos los barrios de Sevilla; de los de Bellavista también. Nuestro interés no es engañar a los vecinos de Bellavista como ustedes están haciendo", dijo el regidor al PSOE.

El portavoz socialista le había instado a que se pronunciara "si compartía el trazado de metro en superficie propuesto por la Junta de Andalucía en Bermejales y en Bellavista", así como si había presentado alegaciones en ese sentido, al tiempo que ha recordado que las entidades vecinales se han manifestado "claramente y rotundamente" en contra del metro en superficie y que su formación "había aprovechado el periodo de alegaciones para formular las correspondientes observaciones".

Muñoz, en su intervención, había afirmado que "quien no ha hecho los deberes" era Sanz puesto que "se pliega a los intereses de la Junta de Andalucía y de su partido, y no defiende a Sevilla ni a los vecinos".

Sanz ha criticado al PSOE municipal por "intentar engañar a los vecinos" del citado barrio y ha recordado que el proyecto de Línea 3 "que sacó del cajón el presidente de la Junta, en 2019, la palabra Bellavista no existe".