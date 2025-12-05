Estas son las alegaciones al tramo sur del Metro de la Plataforma de 29 asociaciones de Bellavista por un Metro Digno

Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno

Las 3 estaciones soterradas que propone la Plataforma de Bellavista por un Metro Digno

La Plataforma de asociaciones de Bellavista por un Metro Digno, representada por Daniel Bernet Rodríguez e integrada por 29 asociaciones y entidades del barrio, entre las que figura también la asociación Unidad, ha presentado sus alegaciones al estudio informativo del tramo sur de la Línea 3 del Metro de Sevilla.

El objetivo central es garantizar el soterramiento del metro a su paso por Bellavista, una opción que consideran imprescindible para asegurar una movilidad eficiente, segura y plenamente integrada en el entorno urbano. Considera que el soterramiento de la Línea 3 a su paso por el barrio es una solución técnicamente viable, urbanísticamente coherente y socialmente necesaria.

Solicita que el estudio informativo incorpore todas las alternativas soterradas posibles, evaluadas en igualdad de condiciones, y que el trazado final responda a las necesidades reales de movilidad, integración urbana y calidad de vida de los habitantes de Bellavista.

La Plataforma pide que se reabra el análisis multicriterio del proyecto e incluya a la denominada zona D en igualdad de condiciones respecto al resto del trazado.

Principales argumentos y conclusiones

1. Falta de justificación técnica para la opción en superficie

Las asociaciones consideran que limitar Bellavista exclusivamente a alternativas en superficie carece de base técnica y urbanística, además de suponer un agravio comparativo con otros barrios de Sevilla donde sí se han proyectado tramos soterrados en contextos similares.

2. Viabilidad del soterramiento tras el cruce del Guadaíra

La presencia del viaducto sobre el río Guadaíra no impide que el metro pueda soterrarse al entrar en Bellavista. Existen precedentes dentro de la Línea 1 del propio Metro de Sevilla, donde se aplican soluciones combinadas de viaducto y subsuelo con total funcionalidad.

3. El criterio económico no es coherente ni determinante

La alegación señala que el argumento del menor coste del trazado en superficie es insuficiente y contradice decisiones adoptadas en otras zonas del Metro de Sevilla, donde se optó por el soterramiento pese a ser más costoso. Esto demuestra que el factor económico no ha sido decisivo en la planificación global.

4. Mayor rentabilidad social y de movilidad

Según la Plataforma, el soterramiento ofrece velocidades comerciales superiores, mejor experiencia de viaje y una mayor captación de usuarios, lo que incrementa la rentabilidad a largo plazo. En cambio, un trazado en superficie, más lento y con mayores interferencias con el tráfico, reduce la demanda potencial y limita la eficacia del sistema.

5. Falta de análisis completo

La ausencia total de alternativas soterradas en el estudio impide realizar una comparación objetiva de variables clave como costes, beneficios, demanda, impactos urbanos o rentabilidad. Esto vulnera el principio básico de la planificación pública: evaluar todas las soluciones viables antes de descartar alguna.

Propuesta técnica del trazado soterrado

1. Inicio del soterramiento

La Plataforma acepta que el cruce sobre el río Guadaíra se realice en superficie, pero considera imprescindible que el metro comience su descenso inmediatamente después del viaducto.Propone que la rampa de acceso al túnel se inicie en el punto kilométrico PK 7+275 aproximadamente.

2. Tipología de estación: andén de vestíbulo a baja profundidad

Dado que Bellavista es un barrio residencial consolidado, se propone una tipología de estaciones similares a las de Montequinto:

Vestíbulo a poca profundidad.

Accesibilidad sencilla mediante escaleras y ascensores.

Implantación en la mediana de la Avenida de Bellavista, replicando una solución ya probada.

3. Tres estaciones en lugar de 4

El tramo entre los puntos PK 7+300 y PK 9+269 (menos de 2 km) se considera adecuado para una solución de 3 estaciones, en lugar de 4. Estas estaciones serían la de Presos de los Merinales (recuadro rojo), estación Movimiento Vecinal de Bellavista (recuadro azul) y estación Hospital de Valme (recuadro amarillo), reproducidas en la imagen bajo estas líneass.

Las tres estaciones soterradas que se proponen para Bellavista / Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno

Esta propuesta permite:

Reducir una estación (de 4 a 3).

Ganar espacio para implantar el soterramiento.

Establecer distancias entre paradas en torno a 600 metros.

4. Ajustes en otros tramos para compensar económicamente

La Plataforma sugiere evaluar modificaciones constructivas en otros sectores del tramo sur de la Línea 3 para equilibrar el sobrecoste del soterramiento en Bellavista, evitando pérdida de calidad del servicio.

Justificación desde la movilidad urbana

Los datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) muestran que Bellavista es uno de los principales generadores y receptores de viajes en Sevilla. Por ello un trazado en superficie, con sus cruces y afecciones al tráfico, empeoraría la movilidad global de la ciudad.

Introducir nuevas barreras en superficie agravaría los cuellos de botella existentes.

El metro soterrado es la única alternativa técnicamente viable para garantizar la movilidad cotidiana, reducir la congestión y mantener operativos los viales principales y los servicios de emergencia.